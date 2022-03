De cita romántica o para viajar, los vaqueros de Ana Soria con los que siempre acierta

¿Qué convierte a una prenda del armario en la estrella indiscutible de los looks? Debe reunir dos factores fundamentales: el primero, que siente de maravilla. El segundo, que se pueda integrar en todo tipo de mezclas, es decir, que sea versátil funcionando con el resto del armario. Y es que si nos permite exprimir al máximo el resto de piezas, es posible que termine por convertirse en nuestra favorita. Eso es precisamente lo que le ha pasado a Ana Soria con sus pantalones vaqueros acampanados, unos jeans que incluyó en la maleta este fin de semana para su viaje exprés a Nimes con Enrique Ponce. El multidisciplinar diseño no solo le sirvió para pasear por las calles de la ciudad francesa con el torero, también para crear, al día siguiente, un look de viaje. Comodísimos, funcionales y además perfectos para combinarlos con mucho estilo, un diseño que no puede faltar en el armario de otoño según la modelo.

Encuentra el vaquero que más te favorece según tu silueta

Aunque claro, dentro de los pantalones acampanados, encontramos modelos de muchos tipos. Sin embargo, los suyos se encuentran entre los favoritos de las expertas en estilo al ser especialmente favorecedores. De diseño bootcut, esos cuyo patrón se vuelve más ancho a partir de la rodilla, fueron los que llevó Ana para su escapada de fin de semana. Tras la corrida de toros, la pareja aprovechó para tener una cita romántica. Ocasión en la que no faltaron los vaqueros. Para combinar la prenda, un top negro de tirantes asimétricos fue el que escogió y, como toque final, unas sandalias de tacón con suela de madera que daban un toque salvaje a la mezcla final al llevar tiras con estampado de serpiente.

El travel look en 2020

En su viaje de vuelta, Ana recicló los mismos vaqueros para el trayecto aéreo (también Ester Expósito adora viajar con jeans), encargándose de diseñar un travel look perfecto. Y es que, los cambios de temperatura de los aviones o aeropuertos por el aire acondicionado pueden terminar en resfriado, una de las razones por las que no falta en los estilismos de viaje de las expertas alguna prenda de manga larga. Recomendación de estilo que siguió la modelo, ya que además de los acampanados agregó un polo de punto en color caqui que llevaba un top negro por debajo.

Para llevar todo el año

Como Ana demuestra en ambas situaciones, esta clase de pantalones funcionan tanto para una cita romántica como para un viaje. Aunque no descartamos que, a lo largo de los próximos meses, combine los vaqueros adaptándolos al cambio de temperaturas. A fin de cuentas, es un diseño que puede combinarse con zapatillas de deporte, botines o incluso botas altas (la silueta acampanada esconde la caña). En cuanto al resto del look, un jersey de cuello alto y cualquier cazadora o abrigo de corte masculino serían otras piezas con las que lograría un estilismo perfecto.