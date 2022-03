¡Desafío aceptado! Jennifer Lopez saca el lado más artístico de sus fans con este reto de estilo

Gracias a las redes sociales, las celebridades pueden fortalecer como nunca antes la relación con sus fans, hasta el punto de que les animan a imitarles mediante desafíos que van desde rutinas de ejercicio hasta poses imposibles como la de Victoria Beckham. También Jennifer Lopez puede presumir de ser una de las artistas más cercanas a sus seguidores en ese aspecto. Después de la Super Bowl se encargó de compartir durante meses, en su propio perfil, aquellas coreografías que imitaban su show hasta el punto de que se convirtió en uno de los challenges más populares durante los meses de confinamiento. Su última ocurrencia también ha dado la vuelta al mundo, aunque se aleja un poco de sus actuaciones sobre los escenarios y, para nuestra sorpresa, está relacionada al 100% con la moda. La diva del pop ha convertido en virales otros de sus trabajos a través de sus looks, su papel como presentadora del concurso de baile World of Dance.

Jennifer Lopez revoluciona las redes con su envidiable figura tras cumplir 51 años

El reto no era otro que el de imitar los estilismos con los que la del Bronx se encargaba de juzgar las actuaciones. Una serie de creaciones caseras que los fans compartían bajo la etiqueta de #wodoutfitcheck. JLo ha sido la primera en hacerse eco de que tiene los seguidores más mañosos al subir algunas de sus imitaciones favoritas a sus cuentas personales. A la hora de copiar el look de la cantante, la imaginación es el límite. Plumas, gasa, purpurina, lentejuelas, cadenas o incluso papel de aluminio son algunos de los materiales que se pueden encontrar en la versión do it yourself del televisivo armario de la estrella.

Aunque esta semana ha terminado la temporada del show (y por tanto los looks que imitaban sus elecciones), lo cierto es que ha sido una sorpresa que terminara por convertirse en un fenómeno. Las publicaciones de improvisados diseñadores, creando a su manera las mezclas de la estrella, se cuentan en las redes por miles, siendo el último vestido que ha llevado para la gran final -un diseño de fantasía salido de la nueva colección de Balmain-, el más versionado. Aunque no solo sus fans de carne y hueso se han convertido en sus fieles imitadoras, ¡incluso han salido sus estilismos han sido imitados por muñecas! ¿Veremos también su vestuario televisivo en el armario de las Bratz, como sucedió con Rosalía?

Lo que podía parecer uno más dentro de la larga lista de desafíos en redes lanzados por una celebridad, ha tenido un efecto más que beneficioso para su comunidad de followers. De hecho, una de las seguidoras de la diva admitió que el reto había sido su vía de escape del confinamiento. "Ha sido muy terapéutico para mí durante la cuarentena, son los únicos días que me quito el pijama y me visto bien, lo cual es bueno para la autoestima", afirmaba su fan. Ya sea por su música, sus coreografías, o incluso el programa de televisión, la creatividad de Jennifer Lopez es toda una fuente de inspiración.

