Kim Kardashian y su duelo de estilo en lencería con truco: ¿Quién es su conocida rival?

"Al buscar las mejores fajas y ropa interior a lo largo de los años, Kim se sintió frustrada por la falta de opciones disponibles y no pudo encontrar nada que ofreciera el soporte, la cobertura o la silueta adecuada. Esto le llevó a cortar y teñir piezas en casa, cosiéndolas juntas para obtener las soluciones y los resultados que quería. Skims es la respuesta de Kim a las fajas que realmente funcionan. Diseñadas para suavizar, mejorar, levantar y tonificar, cada pieza tiene una solución para cada cuerpo". Con estas líneas, Kim Kardashian define su línea de ropa interior que lanzó en septiembre de 2019 y a la que acompaña un mensaje body positive. Sacar el mejor partido de la figura, sea como sea, y realzando las curvas son características que le definen y que ha conseguido que su marca guste, tanto que hasta Zara se convirtió en su competencia y este verano le ha llevado a protagonizar un inesperado duelo de estilo con una conocidísima hija de dos estrellas de Hollywood. ¿De quién se trata? La respuesta, unas líneas más abajo.

Hace menos de 24 horas, Kim -recientemente, ha protagonizado una polémica mediática por las declaraciones de su marido, Kanye West, en su camino a la Casa Blanca- posa en un selfie frente al espejo de su vestidor. En él, la estrella del reality show televisivo Keeping Up with the Kardashians aparece sentada en el suelo solo llevando su ropa interior. Concretamente, aprovecha la ocasión para presentar la novedad de su firma que saldrá a la venta este 5 de agosto, el conjunto Stretch Rib en color rosa Clay de edición limitada para este verano. Con una línea muy deportiva, la prenda favorece especialmente al cuerpo de marcadas curvas de la estadounidense. Además, realza su vientre con lo que consigue el efecto cintura de avispa que tanto le gusta.

Semana atrás, era Rumer Willis las que saludaba a todos sus seguidores con un diseño de Skims muy similar. La hija mayor de las estrellas de Hollywood Demi Moore y Bruce Willis, de 31 años, se decantó por una creación en color blanco también de línea deportiva. Mientras que la braguita tipo faja era prácticamente igual, el top se diferenciaba por mostrar un escote mucho más discreto. De igual forma, lo que sí lograba la joven actriz era esculpir su cuerpo, mostrándose espectacular.

