¡Ahora sí! Rocío Carrasco rinde homenaje a su madre con un vestido con historia

Desde que Rocío Carrasco se estrenó como colaboradora de Lazos de sangre -una etapa muy especial en su vida si tenemos en cuenta que llevaba años alejada de los platós-, no hemos perdido de vista los estilismos que ha ido llevando al programa. Aunque el que se llevó la palma al más impactante fue el que lució en su debut, cuando nos sorprendió al escoger un chándal anaranjado de acabado satinado que combinó con unos taconazos. No solo demostró que, en materia de tendencias, no pierde de vista las últimas novedades, también nos sirvió como idea a la hora de llevar un conjunto deportivo en clave formal. Sin embargo, en su última aparición televisiva, la hija de Rocío Jurado ha conseguido emocionar con su look al escoger un vestido que pertenecía ¡a su propia madre! Y es que además del ramalazo de nostalgia que ha sacudido a los espectadores, ha confirmado una verdad universal de la industria de la moda: todo vuelve.

El diseño, de tirantes espagueti y estampado de rayas, bien podría pasar por un look de esta temporada, ya que ambos detalles se han repetido en varias de las pasarelas primaverales de este año. Sin embargo, nos hemos quedado sin palabras al descubrir que se trata de un look vintage, concretamente del año 1968. "Este vestido es una historia en sí misma", declaró Boris dándole pie a Rocío para que contara el trasfondo de su modelo más especial. "Tiene más años que yo", le contestó la colaboradora al confirmar que se trataba de una pieza del armario de su madre de finales de los 60 y que, por tanto, tendría más de 50 años.

Pasión por el escote

Lo que también resulta especial por partida doble es que a Rocío le sienta como un guante, por lo que tendría un físico parecido al de su madre cuando aquel vestido formaba parte de sus looks de diario. Al ponerse de pie y mostrar el look ante las cámaras, pudimos comprobar que, además de look atemporal, es muy favorecedor. El corte triangular realza el escote gracias a la forma geométrica y a los tirantes que se atan por detrás del cuello. Como la colaboradora reconoció, era la zona en la que más se fijaba Rocío Jurado a la hora de añadir prendas a su armario. Además, se ciñe debajo de la zona del pecho dando paso a una falda larga hasta los pies.

Beauty look minimalista

Otro detalle que también favorece especialmente la silueta es el estampado. Las rayas en diagonal quedan divididas a la mitad haciendo una especie de efecto zigzag que estiliza la cadera. En definitiva, un modelo de alto impacto con el que Rocío se aseguró de rendirle un homenaje de estilo a su madre al cederle todo el protagonismo. Que todas las miradas se dirigieran al look de rayas fue algo a lo que también ayudó su peinado, puesto que recogió su melena en una cola de caballo alta.

