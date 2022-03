¿Qué extriunfita ha recuperado un vestido de las campanadas de Cristina Pedroche?

Minutos antes de que llegue la medianoche del 31 de diciembre, Cristina Pedroche se vuelve hacia la cámara y se quita la capa, revelando su nuevo vestido. Un instante que va mucho más allá de ser un mero momento televisivo, ya que sus elecciones se cuelan también en la historia de la moda del país. Las creaciones que suele lucir -realizadas a su medida exacta-, no solo buscan darle presencia a firmas españolas, también están llenas de referencias y significados, por lo que no es de extrañar que sus looks de las campanadas siempre se vuelvan virales. Hoy hemos vuelto a su armario de Fin de Año, pese a encontrarnos en pleno verano, gracias a una antigua concursante de Operación Triunfo que, este viernes, habría recuperado uno de los vestidos que la madrileña lució en su gran noche: Lola Índigo.

La artista, no contenta con sorprendernos hace unos meses con su nuevo videoclip -en el que recuperaba su pasado como vedette-, se ha atrevido a lucir uno de los vestidos que Cristina Pedroche llevó en Nochevieja. Tenemos que remontarnos no al final del pasado año, sino un poco antes, cuando llevó aquel look floral de dos piezas con una capa de tul. Aunque, como bien habrán notado los fans de la presentadora tras ver el diseño de Lola, no se trataría de uno de los que llevaba al sonar las campanadas. Fue el que se puso después de estrenar el 2019 en la Puerta del Sol, un diseño verde con bordados e incrustaciones con el que se convirtió en una auténtica sirena.

El diseñador de la moda 'consciente'

Aquella obra, firmada por Andrés Acosta, sería de la misma colección de la que Lola Índigo ha sacado su nuevo estreno. Mientras que el de Cristina era largo hasta los pies y en color esmeralda, la extriunfita prefirió un modelo de alto impacto en color violeta con la falda mini. Aunque las aberturas en la zona del abdomen y de la falda serían casi idénticas en ambos diseños, dos modelos con los que resulta imposible no sentirse la protagonista del lugar. Las dos creaciones del diseñador canario cumplen el objetivo de rendir homenaje a la mujer, potenciando su figura y, al mismo tiempo, de promover una moda sostenible y a la vez de lujo, algo que se conoce como Conscious Couture.

El avance de la Alta Costura sostenible

Los diseños tanto de Cristina como de Lola, pertenecen a su primera colección, La Divina Presencia. Y, en el caso de la cantante, significaría que ya forma parte de la exclusiva cartera de clientas del canario. Una lista de nombres donde también se encuentra Petra Nemcova, quien lo llegó a lucir en Cannes. Que la artista haya elegido esta creación confirma que la moda sostenible cada vez tiene más importancia para las nuevas generaciones, algo de lo que Andrés Acosta es plenamente consciente procurando hacer vestidos exclusivos que no dañen al medio ambiente, como el que presentó en Milán en los Green Carpet Fashion Awards.