La elección infalible de Victoria Beckham para su cita romántica con David La diseñadora británica recuerda un look con el que se siente cómoda y que homenajea al día de su boda con el exfutbolista

Cuenta atrás para el aniversario de boda de Victoria y David Beckham. Una celebración que tuvo lugar el 4 de julio de 1999 en el Castillo de Luttrellstown, de Irlanda. El acontecimiento se convirtió en uno de los enlaces del año que, a día de hoy, sigue sin poder olvidarse no solo por la ostentosidad de sus festejos sino también por la fama de los novios: uno de los futbolistas más cotizados del momento y una de las cantantes más exitosas, pues en aquel tiempo formaba parte del grupo Spice Girls. Debido a que mañana se festejan 21 años de esta señalada fecha, la diseñadora británica, que siempre marca tendencia (incluso cuando desafía el dress code) ha querido compartir con todos sus seguidores una imagen muy simbólica que anuncia una cita romántica con su marido y pide la ayuda de todos ellos para decidir cómo vestir en esta velada.

Frente a un espejo, Victoria Beckham se toma un selfie en el que no pasa desapercibido su look muy de tendencia y favorecedor. Concretamente, lleva un traje sastre en color blanco y botones negros, compuesto por blazer entallada que lleva sobre los hombros en un estilo más desenfadado y pantalón de línea acampanada. Una apuesta que vimos en su pasarela de primavera/verano 2020 como tendencia estrella. De hecho, fue el look elegido para capitanear el carrusel final tras su desfile, celebrado en Londres. Para combinarlo, elige una prenda básica de su fondo de armario, una camisa blanca, con la que consigue unificar de forma acertada su estilismo.

Esta publicación compartida con sus seguidores no es casual, pues Victoria Beckham ha querido recordar que se acerca este señalado día en su matrimonio. Y no solo eso, sino que ha querido hacer participes a todos sus fans de tan emotiva celebración. "Será el 21 aniversario de boda de David Beckham y yo este fin de semana, ¡así que estoy preparándome para una cita nocturna! ¿Qué crees que debería llevar?", comenta junto a la imagen. Y las respuestas no se han hecho esperar: "un bonito vestido negro con unos tacones increíbles", "¡un vestido!", "de rojo"... Ideas a las que unen piropos que aplauden la instantánea de la diseñadora.

Un traje blanco que recuerda al día de su boda

Hay quien pueda decir que elegir esta imagen con este look es simbólica y, es verdad, razones no faltan para creer. Y no lo decimos porque un traje blanco sea una prenda con la que Victoria Beckham se siente cómoda (de hecho, ya la hemos visto previamente llevarlo con la blazer descansando sobre los hombros), sino porque fue la que eligió David como primera elección de moda en el día de su boda. Posteriormente, la pareja se cambiaría de ropa y coordinarían sus estilismos con diseños en color morado.

