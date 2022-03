¿Inspirado en Cher o los Beatles? Miley Cyrus impacta con su deslumbrante vestido

De todos los vestidos que ha podido lucir Miley Cyrus -ya fuera en la alfombra roja de la fiesta posterior a los premios Oscar, en entregas de galardones musicales, etc-, el que ha llevado en su última actuación, acaba de pasar a la historia de la moda. Fue con motivo de su interpretación en el concierto Global Goal: Unite for Our Future, un show que se transmitió virtualmente en el Rose Bowl Stadium. Y para esa cita tan llena de significado, pues buscaba homenajear a los profesionales que se encuentran trabajando en plena crisis sanitaria en busca de un remedio, la artista llevó su nuevo corte de pelo ochentero y un diseño en el que se unía Alta Costura con la industria de la música. Ya que Help! fue la canción que la estrella interpretaría en el vacío estadio, su propia versión -más cañera- del sencillo de los Beatles, su modelo se basó también en la estética de la boy band.

El diseño era una creación única ideada por Alexandre Vauthier inspirada, precisamente, en la portada del disco que recibe el mismo nombre, el quinto del grupo, que salió en 1965. Aunque, como la propia artista declaró en revistas estadounidenses, una de las cosas que más le gustaba de aquel vestido era la exacta representación del espíritu Glam Rock. ¿El resultado final? Una imagen enérgica y esperanzadora que, con el toque country de Miley, consigue darle un aire fresco y lleno de energía positiva al clásico de los Beatles.

De camisa a lookazo

Nos resulta curiosa la reinterpretación de la firma a la hora de actualizar las camisas de John, Paul, George y Ringo, ya que los cuatro llevan prendas oversize combinadas con pantalones ajustados y diferentes tipos de sombreros siguiendo una estética de estilo muy british. En la interpretación de Miley, el diseño se alarga convirtiéndose en un vestido de noche y se convierte en un look de gala gracias a los brillos del tejido. Una especie de versión de alfombra roja de la portada de Help! que además se adapta a las tendencias de 2020 con el corte asimétrico o los plisados sobre la cadera.

Reminiscencias a 1970

Aunque el diseño está inspirado en la famosísima portada de los Beatles, como amantes de la moda, no hemos podido evitar ver otra curiosa coincidencia de estilo con una diva de la música. Y es que la forma nos traslada a los diseños que se popularizaron en la década de 1970 -al más puro estilo Studio 54-, en concreto aquellos que lucía Cher en muchas de sus actuaciones (el que está sobre estas líneas es de 1977). Tanto los colores, los brillos como la falda estilo pareo que deja el abdomen al aire, conecta los diseños de ambas artistas.