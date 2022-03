Los vaqueros 'mágicos' por los que Ana de Armas renuncia a los pitillo

La actriz Ana de Armas comienza un verano de lo más dulce, y es que, a su felicidad en el plano personal debida a su relación con su compañero de profesión Ben Affleck tiene que sumarle un éxito laboral con varias películas pendientes de estreno, entre ellas la última de James Bond. Además, la cubana ha logrado establecerse como el nuevo icono de moda en Hollywood, y es que ha conquistado a la crítica a su paso por las alfombras rojas más prestigiosas del sector, como la de los Globo de Oro, en la que deslumbró con un vestidazo de efecto wet que la convirtió en una de las absolutas protagonistas de la noche. Aunque en el día a día sus apuestas son, evidentemente, mucho más cómodas y relajadas, sus looks de calle también generan numerosos titulares. En su armario destacan los diseños sencillos y atemporales con toques de tendencia, y prueba de ello es el conjunto que escogía este fin de semana para dar un paseo por Los Ángeles junto a su pareja.

Su gran colección de vaqueros

Ana es una de esas personas que no tiene miedo a experimentar en cuestiones de moda y no se cierra puertas a nada, motivo por el que unos días podemos verla con unos vaqueros pitillo más tradicionales y otros, con modelos como el que ha estrenado (al menos en público) hace unas horas, mucho más cañero y moderno. La protagonista de Puñales por la espalda adora el denim y posee una amplia colección de prendas en este tejido en distintas tonalidades y texturas, que lleva tanto a través de total looks como en otro tipo de combinaciones. Esta vez nos centramos en su pantalón más original, que pertenece a la marca Rachel Comey.

Se trata de una pieza en negro tipo mom fit, un patrón que triunfa entre las expertas de moda esta temporada, aunque está confeccionado en un tejido más elástico ideado para favorecer la silueta. Bautizado como Slim Legion, cuenta con tiro alto, corte recto y bajo ligeramente desflecado y más oscuro que el resto de la prenda.

Sus complementos fetiche

Lo combina con una camiseta básica de tirantes y escote redondeado a tono, así como un jersey jaspeado en tonos grises firmado por Bella Freud que lleva a la cintura y que se pone cuando caen las temperaturas. Como es habitual en ella en este tipo de looks urbanos, busca la absoluta comodidad y recurre a su calzado preferido: las deportivas. En esta ocasión, deja de lado sus adoradas Golden Goose (las cuales tienen desde Sara Carbonero hasta Tamara Falcó) y se decanta por un par similar, blanco y acordonado.

Concretamente, apuesta por un diseño en clave minimalista de otra de sus firmas preferidas, Saint Laurent. En cuanto a las joyas, recupera su reloj Panthere de Cartier, así como el brazalete Love, y su inseparable colgante de oro de medio corazón de origen desconocido, cuya mitad tiene Ben.

Zapatillas modelo Andy, de la firma Saint Laurent

Como decíamos, los vaqueros son de la firma Rachel Comey, y su precio es de 345 dólares (unos 307 euros). Por otra parte, las deportivas de Saint Laurent están bautizadas como Andy, son de cuero 100% tanto el interior como el exterior y se encuentran a la venta por 425 euros.

