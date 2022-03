¿Sabes qué es lo que más echa de menos Victoria Beckham?

Desde que empezó el confinamiento, nos consta que Victoria Beckham está echando de menos, por encima de todo, a su hijo, Brooklyn Beckham, quien se quedó con su novia Nicola Peltz en Nueva York lejos de su familia. Sin embargo, las tecnologías han permitido que la ex Posh Spice esté muy al tanto de los movimientos de su hijo, la forma de que la distancia le resulte menos pesada. Aunque, como una de las figuras más influyentes de la industria de la moda, también se siente melancólica en lo que a su relación con el armario se refiere. Además de tener que modificar su agenda laboral, con todo lo que implica a la hora de hacer cambios en el calendario de colecciones, hay otro aspecto de su vida que la diseñadora echa en falta: arreglarse para salir a la calle.

Y es que durante el aislamiento Victoria Beckham ha puesto en práctica lo que han hecho la mayoría de mujeres del mundo optando por dejar a un lado vaqueros, vestidos y combinaciones de altura reduciendo sus looks a un uniforme cómodo para andar por casa, trabajar desde el ordenador o hacer talleres de tie dye o peluquería con Romeo, Cruz y Harper. En esas mezclas, los leggins, las sudaderas y, en el caso de la británica, las camisetas y camisas sueltas tampoco han faltado estos días en mezclas para hacer senderismo con su marido David.

La foto más melancólica

Sin embargo, como buena trendsetter -y es que Victoria puede presumir de ser la responsable de algunas tendencias como los zapatos en 'V'- esto no es suficiente para quien es uno de los iconos del sector. La diseñadora quiere volver a esos looks elegantes que llevaba antes de que se desatara la crisis sanitaria. De hecho, ha recordado cómo era su vida antes del confinamiento con un #throwback (debajo de estas líneas) en el que aparece llevando una combinación black & white con pantalón de traje, camisa y broche con forma de flor sumando puntos de estilo al cuello.

Sus fans tienen la solución

"No me puedo creer que esto fuera hace 3 meses. Me hice esta foto cuando me estaba preparando para una reunión. Tengo ganas de volver a arreglarme otra vez", confesó la diseñadora echando la vista atrás a algunas de sus creaciones. "Yo estoy volviendo al trabajo después de dos meses, no me creo que tenga que llevar sujetador de nuevo" o "¿Qué es una reunión? Ya no me acuerdo de lo que era", fueron algunos de los comentarios que recibió Victoria. Incluso una de sus seguidoras salió con una solución: "Deberíamos tener un día nacional para arreglarmos, yo también echo de menos vestirme bien".

