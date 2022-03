De madre a hija, Georgina Rodríguez ya comparte armario con sus pequeñas

Cuando se es toda una amante de las tendencias, es imposible no transmitir el amor por la moda a los hijos. Victoria Beckham o Chiara Ferragni son dos grandes ejemplos. Si la primera ha convertido a sus hijos en unos auténticos fashion insiders acudiendo a desfiles y luciendo las últimas tendencias, la italiana ha hecho que los looks del pequeño sean todo un éxito en internet superados tan solo por sus simpáticos bailes. Y es que esta pasión comienza a edades muy tempranas, algo que puede confirmar Georgina Rodríguez con sus pequeñas. Alana Martina y Eva aparecen en varias ocasiones en sus publicaciones con vestiditos a juego o conjuntos de dos piezas estampados. ¡Incluso tienen unas faldas de tul que conquistarían a la mismísima Carrie Bradshaw! Pero lo mejor es que hemos descubierto es que, no contentas con tener su propio armario, han empezado a querer imitar a la modelo llegando a pedirle detalles de su look. Como lo lees, ¡a la maniquí le ha tocado renunciar a uno de sus complementos! ¿Significa esto que corren peligro sus estilismos más icónicos?

Este jueves, Georgina tenía su estilismo perfectamente pensado. Tal y como compartió en su perfil, su elección había sido una falda de punto midi en color crudo combinada con las sandalias de plataforma de Louis Vuitton. Un modelo que se ha puesto de moda esta temporada conocido por ser tan cómodo como unas zapatillas pero mucho más acorde a la estación (y además capaz de estilizar la silueta al máximo). En concreto, el que lucía la maniquí -que se popularizó el año pasado y costaba 790 €- se trataba del que está inspirado en las zapatillas Archlight. El complemento con el característico logo de la marca, a modo de estampado en una de las tiras, que quiso utilizar para coordinar su otro accesorio estrella.

Amor por el bolso 'mini'

Y ya que la tendencia de volver a llevar a juego los zapatos con el bolso está bien vista de nuevo por las expertas en moda, Georgina quiso aprovechar el print de sus sandalias para añadir otro complemento de la firma que también se suma a logomanía. Fue el bolso Nano Speedy el que puso el toque final a su look, un accesorio de tamaño XS que se coordinaba con su calzado. O, al menos, esa era su idea. Al poco de salir de casa, una de sus pequeñas -no sabemos si Eva o Alana Martina-, le pidió el modelo de 810 € de la firma francesa.

De madres a hijas

Por lo visto, Georgina no pudo resistirse a compartirlo, ya que en la foto que subió en el ascensor aparecía su bolso cruzado del hombro de una de las niñas. Lo bueno es que quiso reírse de la situación no solo publicando la imagen en su perfil, también comentándola. "Cuando sales conjuntada y se apropian de tu bolso...", fue lo que escribió la modelo dejando claro que el cambio en su look hacia el 'menos es más' se había debido a una de las pequeñas amantes de las tendencias de la casa. Solo nos queda espera a conocer si, como Kim Kardashian o Jennifer Lopez, estaría guardando alguno de sus vestidos más icónicos de alfombra roja para cuando sean mayores.