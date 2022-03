Pilar Rubio lanza un poderoso mensaje a través de su último look premamá La presentadora ha estrenado un conjunto 'made in Spain' firmado por Los Javis e inspirado en su obra más exitosa

Las amantes de la moda están más enganchadas que nunca al perfil personal de Pilar Rubio. Además de enseñar a teñir sus propias prendas en casa creando un taller tie dye con sus pequeños, ha dado toda una lección de estilo sobre cómo usar un retal de tela a modo de vestido. Y no, no solo sus consejos son los que aplauden sus millones de fans que han encontrado en la cuenta de la presentadora una de las más inspiradoras a la hora de sobrellevar la cuarentena. También los looks con los que ha posado estos últimos meses en sus estilismos caseros han ayudado a que las seguidoras de la presentadora hayan encontrado algunas de las novedades de la temporada. En su última combinación, la que ha llevado este jueves -para compartir algunos de sus productos favoritos a la hora de salir de casa con sus hijos-, más que una tendencia, la madrileña ha preferido transmitir un mensaje muy poderoso ganándose el 'me gusta' de sus fans.

ASIF Clothing es la marca que lanzaron Javier Ambrosi y Javier Calvo, directores que pretenden aportar su granito de arena a la industria de la moda mediante diseños muy divertidos y llenos de color que buscan fomentar el bodypositive. En su catálogo encontramos el look de Pilar, formado por la camisa de manga corta y los pantalones de cintura elástica. Ambas prendas, hechas en rosa chicle, llevan estampado por todo el tejido la frase de "Lo hacemos y ya vemos". Sin embargo, ya no es posible hacerse con la parte de arriba, que se ha agotado en todas las tallas al pasar de 55 € a 25 €. En cambio los shorts, también rebajados (de 40 € a 20 €), pueden adquirirse en las últimas tallas. Otra de las características de la firma es que vende ropa agender, por lo que funciona tanto para hombres como para mujeres, además, el conjunto rosado parece tan cómodo que no es de extrañar que lo haya escogido para la fase final de su embarazo.

El "Lo hacemos y ya vemos" es una de las frases de la obra de los Javis: La Llamada, lema de las protagonistas que anima a dar el salto e ir improvisando y que aparece de forma recurrente en varios momentos de la trama. Esta filosofía reflejaría a la perfección la personalidad de Pilar. No solo es una de las presentadoras de El Hormiguero, en su sección se atreve con todo tipo de desafíos que van desde cortar una flecha, saltar al vacío o incluso aguantar sin respirar debajo del agua durante ¡4 minutos! Una serie de retos imposibles que, aunque en alguna ocasión ha tenido miedo de llevar a cabo, ha conseguido superarlos, por lo que bien podría ser su lema en el trabajo o incluso en el ámbito personal, al estar a punto de darle la bienvenida a su cuarto hijo.