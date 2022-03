¿Por qué Mar Torres es la Rosie Huntington-Whiteley española? 'Top' entallado, mezcla bicolor... Analizamos el último look de la 'influencer' que conecta con el armario del icónico exángel de Victoria's Secret

Ahora que Madrid ha pasado de fase, Mar Torres está aprovechado la primera etapa de la desescalada para retomar, poco a poco, su agenda social. Este martes acudió a su cita beauty para embellecer sus pestañas y, por la noche, terminó el día con una cena. Con la etiqueta de "Dinner time", la influencer describió un look nocturno con el que no podemos evitar recordar a una de las top models más reconocidas del mundo. Y es que, por mucho que hace unas semanas pensábamos que Bella Hadid podría ser su icono de estilo, parece que es un antiguo ángel de Victoria's Secret en quien se ha fijado a la hora de vestir. O, al menos, para su último look, ya que lo comparte -de manera casi idéntica-, con Rosie Huntington-Whiteley, otra gran amante de las tendencias.

Luciendo (finalmente) los estrenos de la temporada más allá de sus looks de #homestyle a los que sus fans estaban acostumbradas, Mar combinó un body en color empolvado sin mangas con unos pantalones blancos vaqueros. El modelo pitillo, cuyo bajo dejaba el tobillo a la vista, era la excusa perfecta para añadir unos zapatos de impacto que llamaran la atención sobre la mezcla. Por esa razón, la influencer remató su combinación con unos tacones de Dior que dejaban el talón al descubierto y un bolso modelo Saddle de la misma marca coordinándose con el tono de nude de la parte de arriba. Pero lo más curioso es que en el armario de Rosie encontramos una combinación muy similar.

Eso sí, para dar con ella tenemos que retroceder en el tiempo, porque fue el 18 de agosto de 2019 cuando la modelo lució este look bicolor con la divertida combinación que nos recuerda a cualquier mezcla de helado de fresa y nata. Con su estilismo, Rosie lució uno de sus bodies de Zara -una de sus firmas predilectas a la hora de hacerse con nuevas adquisiciones de fondo de armario-, la prenda básica que apasiona a la maniquí y ha llevado varias veces. Para combinarla, apostó por un pantalón ancho blanco, que ponía el toque relajado, y sandalias de tiras nude. Fue el mismo orden de colores el que escogió Mar para su look. La única diferencia cromática entre sus respectivos conjuntos fue la del bolso, ya que la modelo prefirió un complemento crudo que contrastara mientras que la influencer quiso coordinarlo con sus sling back.