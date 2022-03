Tenemos la prueba de que Laura Escanes y la pequeña Roma ¡ya comparten armario!

Aunque Laura Escanes ha decidido convertir su amor por la escritura en su profesión alejándose del modelaje -y el éxito de Piel de Letra lo demuestra-, lo cierto es que no podemos dejar de sentir fascinación por su armario. No, no es una fashion victim de las que siguen a rajatabla las novedades más espectaculares de la pasarela. Precisamente, la clave de su estilo, que siguen millones de personas es que ha sabido encontrar el punto medio siguiendo las tendencias, pero sin olvidar cuál es su gusto personal, al que se mantiene siempre fiel. Por eso, las combinaciones cómodas son básicas en sus looks del día a día, una serie de mezclas que han convertido a la catalana en la reina del #homestyle estos últimos meses. Y, una de sus últimas ocurrencias estilísticas nos ha sorprendido todavía más, ya que hemos descubierto que comparte ropa con su hija, la pequeña Roma.

Tal y como Laura ha compartido en su perfil personal, estaría totalmente a favor de pasarle algunos de sus conjuntos a Roma. De su infancia, por supuesto, ya que la pequeña todavía no ha cumplido su primer año y le queda todavía tiempo hasta que puedan intercambiarse prendas del armario como hacen Cindy Crawford y Kaia Gerber. No deja de ser entrañable que algunos de los looks que la escritora llevó de bebé le puedan servir ahora a su hija. El modelo en cuestión se trata de un vestidito rojo de lunares que, con mucha previsión, guardó la madre de Laura por si lo luciría una futura nieta.

"Este es el vestido que llevaba hoy Roma. Mi madre guardó alguna ropita mía de pequeña y Roma ha podido llevarla", escribió Laura con un #throwback de su infancia en el que aparecía vestida con la misma prenda que llevaba su hija en la foto de este martes (que se puede ver sobre estas líneas). Tanto los colores como el estampado, de personalidad atemporal, no dan a entender en ningún momento que se trata de un look que tiene ¡más de 20 años! De hecho, la escritora recordó también otro estilismo compartido con su pequeña: un mono negro de rayas blancas que también recicló.

Laura tiene el don de conectar hasta tal punto con sus fans que, la mayoría de ellas, pueden sentirse identificadas con la escritora gracias a su naturalidad. Así que no es de extrañar que más de una haya recordado casos de ropa compartida en su propia familia ya que son conjuntos que tienen mucho valor emocional. Aunque no solo la catalana o sus seguidoras han experimentado en primera persona lo que es dejar en herencia cosas de su infancia para sus pequeños, también en Palacio se mantiene esta costumbre tan especial. Los hijos de Kate Middleton y el príncipe Guillermo son el mejor ejemplo, ya que tanto Louis como George de Inglaterra han llevado looks salidos del armario de su padre, de hace varias décadas. Y es que, al ser ropa de bebé, está menos sujeta a los vaivenes de las tendencias, lo que permite que puedan pasar de generación en generación.