Así renueva Aitana el chándal más 'cool' de Kendall Jenner

Durante estas semanas de confinamiento, Aitana Ocaña está haciendo gala de la naturalidad y la espontaneidad que le caracteriza a través de sus redes sociales, mediante las cuales mantiene el contacto directo día a día con sus fans. La cantante, que ya ha lanzado dos singles en lo que va de cuarentena, recurre a sus perfiles para promocionar estos trabajos, pero también los usa para lo mismo que cualquier chica de su edad: grabar bailes musicales, publicar imágenes de pequeña o subir selfies. Ayer, la catalana compartió ante sus casi dos millones y medio de seguidores una serie de fotografías en las que posa en primer plano, pero eso ha sido suficiente para descubrir su look, un popular conjunto deportivo que ha conquistado anteriormente a Kendall Jenner o Hailey Baldwin.

Aitana ha dejado claro durante estos dos meses que, para ella, estar cómoda en casa es su absoluta prioridad, aunque eso no quiere decir que renuncie a apostar por las tendencias del momento. La extriunfita ha hecho del chándal su mejor aliado este tiempo, pero nos da auténticas lecciones para lucirlo con estilo y mucho rollo. Después de posar con su comentada sudadera rosa chicle, sus pantalones grises tipo jogger o su camiseta remangada a modo de crop top, ha estrenado un nuevo conjunto de deporte que comparte con supermodelos, cantantes y actrices internacionales.

Se trata de un look perteneciente a la colección entre la firma Adidas Originals y la diseñadora Danielle Cathari, compuesto por dos piezas de tejido ligero en distintos tonos morados, desde lila hasta berenjena. La chaqueta, de cuello alzado, corta y con bajo elástico, es pura tendencia, y está confeccionada mediante un llamativo efecto patchwork en clave athleisure, decorada con las tres icónicas rayas de la famosa casa deportiva. El pantalón a juego agrega goma a la cintura, corte amplio y cremallera en el bajo para regular el largo.

Aunque Aitana luce la versión más actual de este conjunto, puesto que el lila es, sin duda alguna, el color de la temporada, no es la primera celebrity en sucumbir ante él, y es que lleva bastante tiempo siendo uno de los preferidos de perfiles tan diferentes como Melanie C, Ben Stiller o Hailey Baldwin. Una de las que lo ha lucido recurrentemente en los últimos años ha sido Kendall Jenner. La modelo fue una de las protagonistas de la campaña en la que se presentó, pero no solo eso, sino que posteriormente lo ha llevado varias veces en su día a día, ya sea con deportivas como con otras elecciones más rompedoras como la de la imagen, con medias negras y sandalias blancas.