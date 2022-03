¡Adiós 'blazer'! Charlize Theron encuentra la alternativa perfecta para tus looks de fiesta La actriz acudió al prestreno de su última película en Nueva York luciendo un look en blanco y negro con la prenda de abrigo estrella de la temporada

Las vacaciones todavía no han empezado para Charlize Theron. La actriz se encuentra inmersa en la promoción de su nuevo proyecto, la película Bombshell, donde comparte pantalla con otros pesos pesados de la industria como son Nicole Kidman y Margot Robbie. Tras uno de sus trabajos más desafiantes -meterse en la piel de una presentadora de Fox News que sufrió acoso sexual-, la gira por diferentes partes del globo le ha llevado este lunes a Nueva York. En la Gran Manzana, la sudafricana no solo se ha volcado en dar a conocer el filme sino que ha lucido, en la línea de los looks que lleva escogiendo para los eventos de preestreno, un look en blanco y negro con el que los fans de su estilo se han rendido a sus pies. Pulcro, minimalista y de máxima elegancia son algunos de los adjetivos que se podrían utilizar para definir la que es una de sus combinaciones más originales. Su estrategia fue conjuntar un chaleco con una capa, una prenda imprescindible esta temporada según la pasarela que, además, era prácticamente idéntica a la que lució doña Letizia hace unos días.

VER GALERÍA

En la doble superposición ideada por Charlize, un conjunto blanco actúa como punto de partida del look. Una combinación de dos piezas inspirada en el traje masculino que está formada por un chaleco estilo blazer y un pantalón con pinzas. El cuello con forma de pico se convierte en otro de los escotes que añadir a la lista si buscas un corte favorecedor y tienes el pelo corto. Las solapas satinadas del top, así como el fino cinturón que marca el talle, hacen que sea una mezcla capaz de arrebatarle el sitio a cualquier vestido de fiesta.

Siguiendo el toque 'efecto Hollywood' por el satén de la parte de arriba, una franja brillante destacaba también el lateral del pantalón recto, lo que unía ambas piezas y les sumaba puntos de elegancia. La intérprete es consciente de que es imposible fallar cuando se trata de la mezcla más clásica de la moda, el blanco y el negro, la combinación predilecta de Coco Chanel o Dior. Por eso mismo, fue la que creó la estrella añadiendo como complemento unos stilettos oscuros acharolados y un bolso a tono.

VER GALERÍA

Sin embargo, el elemento más llamativo, que además le da la razón a Valentino, Zuhair Murad, Chanel, Miu Miu o Celine que son algunas firmas que han convertido la prenda de abrigo atemporal en la estrella de la temporada. Para lucirla de una manera más teatral, Charlize dejó las solapas del cuello levantadas y los brazos por fuera, una manera de darle una personalidad más atrevida ya que si se lleva sobre los hombros oculta la silueta.