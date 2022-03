Cinco motivos por los que el nuevo vestido de Tamara Falcó favorece a todo tipo de cuerpos

No cabe duda de que Tamara Falcó está viviendo su momento más dulce. Su paso por Masterchef Celebrity 3, edición en la que se coronó como flamante ganadora, ha conseguido mostrar su imagen más cercana y dar a conocer una faceta que hasta ahora no habíamos visto de la diseñadora. Además, este programa le ha servido para afianzar su relación con Juan Avellaneda, que se ha materializado en una colaboración de moda que promete convertirte en la invitada perfecta esta Navidad. Una vez más, la hija de Isabel Preysler ha sido la mejor modelo de sus propias creaciones y ha demostrado los motivos por los que su nuevo vestido sienta bien a todas las mujeres.

Hace unas horas ha compartido su último look a través de sus redes, un estilismo protagonizado por un vestido envolvente que cuenta con varios detalles que hace que sea totalmente favorecedor para todo tipo de siluetas. El primero de todos, su patrón, un corte wrap con lazada que entalla la cintura y afina la figura, por lo que no sorprende que se haya convertido en el preferido de royals y expertas en moda en los últimos meses. Por otra parte, su escote en 'V' alarga el cuerpo y suma centímetros visualmente, al igual que la abertura en la falda. En cuarto lugar, la manga francesa, además de aportar una imagen totalmente sofisticada, afina el brazo.



Y, para finalizar, su color, un verde botella (o verde Navidad, según Tamara) que, al igual que pasa con el rojo o el negro, es una tonalidad que sienta bien tanto a rubias como a morenas o pelirrojas. Como punto extra, está confeccionado en un elegante y gustoso tejido de terciopelo ideal para esta época de compromisos navideños. Pertenece a la colección cápsula "AVELLANEDA LOVES TAMARA" y se encuentra disponible -de momento en todas las tallas- a través de la tienda online de TFP por 269 euros. Tamara lo ha acompañado de sandalias a juego de Úrsula Mascaró y pendientes en forma de lágrima de Rabat.

