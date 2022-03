El vestido de plumas de Jennifer Lopez, la 'perfección' según sus seguidores

La agenda de Jennifer Lopez no podría estar más apretada. Además de los ensayos con Shakira para el espectáculo de la Superbowl -un show que veremos el próximo 2 de febrero-, la artista sigue acudiendo a todo tipo de eventos relacionados con sus proyectos cinematográficos. Y aunque actualmente se encuentra grabando Marry Me, una comedia romántica en la que interpreta a una estrella del pop, este lunes no ha faltado a los Gotham Awards por la nominación que ha recibido su anterior película, Estafadoras de Wall Street. Los galardones que premian al cine independiente han contado con la presencia de la protagonista del filme en su alfombra roja, quien -tras un breve descanso- ha aprovechado para volver a su registro habitual en el que abundan los diseños ceñidos. Una ocasión en la que volvió a demostrar, a golpe de look, por qué en 2019 fue premiada como icono de estilo con su vestido de fiesta.

Si algo le ha permitido a Jennifer Lopez su último papel, en el que interpreta a la estrella Kat Valdes, es lucir vestidos de auténtica alfombra roja hasta delante de las cámaras. Y es que se encuentra tan habituada a ello, que este lunes volvió a impactar en su paso por el photocall con un diseño de Ralph & Russo, una de sus firmas más recurrentes para los Grammy. El ostentoso look de la colección de Alta Costura Otoño/invierno 2019-2020, según la propia firma, se trata de una creación de cóctel de corte off-the-shoulder.

Un diseño muy barroco con apliques florales realizados a mano y decorados con cristales metálicos o pétalos de encaje. Por llamativo que resulte, el toque de glamour lo pusieron las fabulosas plumas de avestruz, los detalles alargados que dotaron al look de dinamismo. Jennifer no ha sido la única celebridad en dejarse seducir por esta colección de la firma británica. También Penélope Cruz apostó por una de sus obras de la misma propuesta, una línea que parece casi pensada para mujeres con curvas, ya que potencia las siluetas con forma de reloj de arena.

Aunque para la firma francesa, el mejor complemento para el diseño no era otro que unos discretos zapatos de tacón tipo stiletto, Jennifer Lopez prefirió dejar salir su personalidad con un calzado abierto y de pulsera. La estrella apostó por unas sandalias de plataforma de Jimmy Choo en color negro con las que logró que las miradas se dirigieran a los numerosos acabados de su vestido. Tratándose de un modelo tan cargado, solo cabría preguntarse si recibió el aprobado de sus seguidores. La respuesta que tuvo la combinación en sus perfiles sociales fue unánime, ya que sus fans definieron el resultado final como "Perfección".

