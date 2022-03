Días lluviosos o soleados: descubrimos el armario de otoño más versátil Presentamos diez look con los que podrás vestir en las tardes de esta temporada sin miedo a las condiciones meteorológicas

Un día llueve y al siguiente hace sol. La inestabilidad atmosférica es una constante en el otoño. Sin embargo, para que puedas disfrutar de sus tardes y no cancelar ningún plan, recopilamos los mejores looks con los que conseguiras triunfar estos días. Una decena de elecciones donde adivinamos un gusto por los estilismos con prendas dispuestas a modo de capas fáciles de quitar si remite el frío. Pero sobre todo, triunfan los looks calentitos con jerseis de lana o abrigos que se alargan hasta los pies, por ejemplo. Y tú, ¿con qué apuesta te quedas? Dale al play y busca tu inspiración.