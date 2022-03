Diez apuestas para reinventar tus looks de cuero este otoño En monos, cazadoras, pantalones... Recopilamos una decena de combinaciones para que sepas cómo adaptar este género a la temporada

El cuero se ha convertido en un básico de fondo de armario que es capaz de adaptarse a cada temporada. Sobre todo, tiene su mejor acogida en los meses más fríos, es decir, en otoño e invierno. Por eso, fichamos los mejores looks que han encontrado en esta tendencia su aliada y la forma en que se ha reinventado. En monos para una imagen de tendencia, en la eterna cazadora biker, en prendas de abrigo transgresoras o en colores más rompedores, como el caramelo o el rojo... Las opciones son infinitas, pero saber cómo combinarlas será tu as en la manga para triunfar. No te pierdas nuestra selección. ¡Dale al play!