Rosa y naranja, la alternativa al color rojo este otoño

Loading the player...

Temporada tras temporada, el rojo se ha convertido en comodín para dar un toque de color de forma acertada a tus looks si no sabes bien qué ponerte. Una tonalidad potente que, sin embargo, este otoño encuentra referente en el rosa y naranja como alternativa de tendencia. El efecto que se conseguirá es el mismo: iluminar tu imagen, seguir las últimas tendencias y dar un toque más atrevido a tu estilismo. Para las que menos quieren arriesgar, incorpora en pequeñas dosis uno de estos tonos, por ejemplo, eligiendo un pantalón o chaqueta en uno de ellos y combinándolo con otras prendas en blanco o negro. Sin embargo, para espíritus atrevidos, la opción son los total looks o el color block. Para conseguirlo, recopilamos las 10 mejores apuestas a modo de inspiración. ¿Con cuál te quedas?