El fenómeno del vestido italiano y 'color block' de Malena Costa En menos de dos semanas, el look de fiesta de la modelo ha conquistado eventos desde Roma hasta Madrid

Aunque la pasarela es el medio natural en el que se desenvuelve Malena Costa -quien, por su profesión, se mueve como pez en el agua ya sea desfilando o delante del objetivo de la cámara-, la alfombra roja no es un territorio desconocido para la modelo. Este jueves tenía lugar en Madrid su última cita con la red carpet, ocasión en la que no ha perdido la oportunidad de dar una lección de estilo con su vestido de fiesta. Una propuesta elegante y femenina que apuesta por las dos tendencias más exitosas de la temporada, el bicolor y el escote asimétrico, que lo mismo funciona en el gimnasio que en una ocasión formal. Su look, firmado por la diseñadora de Bolonia Elisabetta Franchi, es además una prenda que ha causado auténtico furor entre las amantes de la moda, ya que, en menos de dos semanas, ha aparecido en varias ocasiones, acompañando desde a la maniquí hasta expertas en moda o celebridades de la televisión italiana.

VER GALERÍA

La primera en apostar por el diseño que Malena estrenó en su velada fue la influencer española Silvia Zamora, quien calificó la prenda made in Italy como "un vestido de invitada perfecta". Hace dos días, en el preestreno de 'Hustlers' en Roma, también Stefania Orlando, presentadora en Italia, lucía el vestido rosa y azul para su paso por la alfombra roja. Aunque cada una de ellas lo personalizó a su estilo -los complementos son los que marcan la diferencia cuando se trata de hacer propia una prenda-, hay algo en lo que todas coincidieron, ya que ninguna lució la creación con el cinturón metalizado que incluía en la versión original.

VER GALERÍA

Pero, ¿qué es lo que tiene este diseño para haber convencido a mujeres de éxito en todo tipo de sectores? La mezcla entre el femenino rosaa con el toque atrevido de las aberturas es la primera de las razones, pero también el toque brillante que transforma este diseño de punto (uno de los tejidos más cómodos) en una perfecta opción de fiesta. El detalle más llamativo del vestido es su mezcla bicolor a contraste, o color block, de efecto laminado. El carácter sexy de las aberturas del escote y la falda queda equilibrado gracias al cuello alto y a la manga larga. Además, el detalle fruncido en la cintura garantiza que, esta obra de nueva temporada que se encuentra a la venta por 508 euros, favorezca a todo tipo de siluetas.

VER GALERÍA

Añadir complementos a un vestido de estas características, que por sí misma ya tiene el poder de crear un look muy especial, puede ser un reto porque se corre el riesgo de eclipsarlo o sobrecargarlo. Sin embargo, Malena superó la prueba con una cartera de mano a juego con el azul marino del diseño. La modelo aprovechó también para dejar claro que sus nociones de estilo están a la última con unos tacones de plexiglás transparente, el toque Cenicienta -ya que se asemejan a unos zapatos de cristal- perfecto para rematar su look de ensueño.