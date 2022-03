Estampado de cuadros: 10 formas de llevarlos con acierto

Loading the player...

Si las flores son para la primavera, los cuadros son para el otoño. Tradicionalmente estos motivos geométricos son el estampado más definitorio de estos meses, aunque no exclusivos. Por eso, podrás tanto adquirir prendas nuevas como recicladas para seguir esta tendencia. Para conseguir el look perfecto, recopilamos las mejores apuestas de las últimas semanas en las que verás como no hay miedo a un total look con este print o donde pueden convivir acabados diferentes en una misma elección. De ti depende, ¿más clásica o más innovadora?