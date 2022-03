El ingenio de Angelina Jolie para ser la mejor vestida con pantalón negro

La agenda de Angelina Jolie parece no tener un hueco libre estas semanas. Tras visitar (y conquistar) Tokio la semana pasada, la actriz ha volado hasta Roma para presentar su nueva película, 'Maléfica: Maestra del Mal', revelando un nuevo estilismo para el inspirador álbum que está dejando la promoción de la segunda entrega de esta historia de Disney. Pero mientras en las premieres anteriores había optado por vestidos de fiesta, en el evento matutino celebrado para la prensa italiana ha decidido confiar en ese gran básico todoterreno que es un pantalón de traje negro, transformándolo en un look de invitada perfecta gracias a una pieza de lo más especial: un espectacular top cuya forma recuerda a la silueta de las mariposas.

No es la primera vez que Angeline Jolie elige un pantalón para un evento. De hecho, uno de sus looks más inolvidables, el que eligió para los premios BAFTA de 2014, tenía precisamente este protagonista, aunque en aquella ocasión lo combinó con una chaqueta de esmoquin en un look de traje combinado con el de su entonces marido, Brad Pitt. Hoy la intérprete californiana de 44 años ha preferido una pieza más original como parte superior, un top en tonos lilas de Givenchy Couture que caía a ambos costados del pantalón, casi como si de un vestido se tratara. El escote en 'V' junto a estos picos laterales y las distintas capas de tejido plisado creaban un favorecedor efecto 'mariposa' que redibujaba las curvas de la actriz, aportándole volumen en el escote y la cadera, y estilizando sus piernas al máximo.

Para potenciar este último efecto, Angelina Jolie añadía unos stilettos destalonados en negro que, gracias a la punta y al tobillo abierto -se anudan alrededor de él, pero la pulsera queda oculta con el pantalón-, añaden centímetros de altura, potenciando los 1,69 metros de la actriz. Conocida por ser una de las mujeres más bellas de Hollywood, Angelina ha combinado este llamativo estilismo con un look de belleza muy natural: melena con movimiento y peinada hacia un lateral, máscara de pestañas y labial nude.

