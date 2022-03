La noche en la que Olivia Palermo se convirtió en la invitada más sexy con moda española

Aunque no es un estilo habitual en ella, no es la primera vez que Olivia Palermo consigue dominar un look lencero y mostrarlo aunando elegancia y sensualidad a la par. Hace un año, ya sorprendió al combinar un traje de terciopelo con un body de encaje para acudir a la gala de primavera del American Ballet Theatre en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Una elección impactante que tuvo su réplica anoche durante la gran fiesta solidaria de Natalia Vodianova en Londres donde la neoyorquina dio un paso más a la hora de mostrar su imagen más sexy y, de nuevo, gracias a un best seller de Zara.

Para su asistencia en la fiesta Fund Fair a favor de la asociación Naked Heart a favor de la infancia, Olivia Palermo, que estuvo acompañada de su marido, Johannes Huebl, destapó su lado más sensual al llevar un top de encaje y puntillas. Una elección muy sexi que, no obstante, lleva con delicadeza, evitando mostrar más allá de lo que quiere. Para ello, lo acompaña de un vestido que disimula la zona del pecho.

Lejos de minimizar la sensualidad de su imagen, este vestido se convierte en un as bajo la manga para Olivia, pues logra duplicar su imagen sexi aún más si cabe. 'Culpable' de este acabado es que se haya decantado por una creación confeccionada con efecto cuero, con prominente escote y estilo camisero que permitía que las piernas de la influencer quedaran al descubierto al caminar. Una creación, de Zara (29,95 euros).

Otro truco de Olivia Palermo para conseguir sofisticar su look es el cuidado que pone a la hora de complementar su imagen. En sus manos, se decanta por un clutch metalizado, modelo Viera de Emm Kuo (809,95 euros); y unas sandalias con tira al tobillo, las Blade Multimetal de Casadei (758,95 euros). El mismo efecto consigue con sus joyas, entre la que destacan una gargantilla de diamantes y varios pendientes combinados entre sí.

Creada en 2004 por Natalia Vodianova, la Naked Heart Foundation busca ayudar a los niños en situaciones desfavorecidas y a sus familias para que tengan igualdad de oportunidades. Para recaudar fondos, la supermodelo rusa organiza fiestas anuales que se convierten en pura diversión. En esta ocasión, los cuentos de hadas acompañaron a la temática de la velada y, de ahí, que la anfitriona acompañara su look en rojo de unas falsas orejas de elfo. Un divertido guiño para esta comprometida mujer.