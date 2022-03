Heidi Klum presenta su último proyecto con un traje de lentejuelas que ya es viral en España

No cabe duda de que ha sido un verano totalmente memorable para Heidi Klum, y es que la supermodelo ha pasado por el altar para darle el 'sí, quiero' al músico Tom Kaulitz. La pareja atraviesa su momento más dulce, y no dudan en dejar constancia de su felicidad a través de las redes sociales, gracias a las que hemos podido ser testigos de sus muestras de amor más extravagantes. La alemana no solo presume de vida personal a través de su perfil, sino que también hace partícipes a sus seguidores de sus nuevos proyectos laborales. El último le ha llevado hasta uno de los sitios más 'mágicos' del mundo, Disneyland, donde ha presentado una colaboración muy especial protagonizada, como no podía ser de otra manera, por unas orejas de ratón. Para la cita, ha sorprendido al elegir un traje de lentejuelas de Zara, una firma a la que no recurre habitualmente.

VER GALERÍA

Heidi ha disfrutado de un día muy especial junto a Minnie Mouse en el parque temático que la compañía tiene en Los Angeles, donde ha presentado una diadema de edición limitada que ha diseñado ella misma. Los tocados de orejas son uno de los grandes símbolos de los parques Disney, de hecho, es más que habitual que niños y adultos los luzcan durante su estancia en ellos. Ahora, la gran empresa ha creado la campaña Disney Parks Designer Collecion, bajo la cual numerosos rostros conocidos van a diseñar su propio modelo. Entre las confirmadas, las tops Lily Aldridge y la propia Heidi Klum, que ya ha desvelado el suyo, una pieza que refleja a la perfección su estilo maximalista y brillante... literalmente. Está cuajado de pedrería y pailletes y adornado con piedras en tono rojo, tonalidad que ha elegido para combinar con su look.

La alemana ha elegido un estilismo que casa a la perfección con el famoso traje rojo de Minnie, que en esta ocasión lucía su versión más sofisticada gracias a las lentejuelas, un ornamento que también protagonizaba el conjunto de Heidi. Ella ha optado por un traje de chaqueta confeccionado en un original tejido rojo de acabado brillante, compuesto por blazer con bolsillos y pantalones acampanados de tiro alto. Ambas piezas forman parte de la última colección de Zara, y se encuentran a la venta en todas las tallas por 79,95 y 49,95 euros respectivamente. A pesar de que son numerosas las modelos internacionales que se han declarado fans de la marca asequible española, como Emily Ratajkowski, Romee Strijd o Rosie Huntington-Whiteley, Heidi no es una de sus clientas habituales, por lo que ha llamado especialmente la atención esta elección.

VER GALERÍA

Es cierto que encajaba a la perfección con la estética del evento y de sus nuevas orejitas, pero otras expertas en moda de distintos países nos han demostrado anteriormente que este traje es más versátil de lo que parece. Por ejemplo, Mery Turiel, influencer española, lo lució hace unas semanas en el prestreno de la película de Dowton Abbey en Londres, la cantante Shalmali Kholgade apostó por él para una entrega de premios en Mumbai e incluso ha tenido presencia en el street style de este mes de la moda.