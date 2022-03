Inés Domecq, Isabel Preysler y Adriana Abascal o cómo ganar la partida con estampados

En pleno corazón de Madrid, algunos de los rostros más conocidos del panorama actual, han querido inaugurar la Casa ¡HOLA!, un evento que daba el pistoletazo de salida a la celebración del 75 aniversario de la revista. Que los looks serían todo un desfile de diseños de noche para el recuerdo, fue algo que quedó claro conforme las invitadas fueron llegando. Y así como Eugenia Silva fue de las primeras en deslumbrar, con su vestido de alta costura, el premio a la más elegante de la noche quedó repartido a partes iguales. Inés Domecq, Isabel Preysler o Adriana Abascal hicieron de los estampados su apuesta de éxito para la velada, un detalle que, tanto en la pasarela, como en las grandes alfombras rojas, resulta de los más aplaudidos. Con un estilo totalmente diferente, cada una fue capaz de llevarse la tendencia a su terreno y llevarla en combinaciones de ensueño.

Isabel Preysler

El binomio blanco y negro no solo es uno de los preferidos de Chanel -ya su fundadora los utilizaba en los comienzos de la firma- sino también de Isabel Preysler. No se puede olvidar que es conocida por ser una de las combinaciones del armario más elegantes, una razón que, más que seguramente, animó a la socialité a decantarse por esta mezcla. En su look de dos piezas, formado por una blusa y falda de largo intermedio, los bordados florales en la parte delantera del top aportaban un toque romántico al estilismo, una manera de mantener el espíritu veraniego a lo largo de septiembre. No faltaron los toques finales de los accesorios, así como joyas de Rabat.

Inés Domecq

Si el animal que inspiró el vestido de Eugenia Silva fue el avestruz, Inés se quedó con otra exótica ave para su look nocturno, el loro. La empresaria apostó por un vestido de apariencia minimalista en color blanco de manga 3/4. Sin embargo, el bordado en lentejuelas se convirtió en el elemento de alto impacto. Un intrincado diseño que combinaba paillettes en rojo, amarillo, verde y azul. Para no sobrecargar el vestido, Inés añadió un bolso de mano verde, tonalidad que encajaba con el plumaje de su estampado, y unas sandalias doradas de tacón.

Adriana Abascal

Ante la duda de cómo ir elegante a un evento, y acertar, cualquier experta en materia de estilo recomendaría el que es la apuesta segura de las alfombras: el negro. Adriana Abascal apostó por la tonalidad más oscura de la paleta, pero llevándola al extremo más atrevido, ya que lució un vestido semitransparente, cuyos bordados florales actuaban a modo de encaje. Tampoco faltaron las plumas en el estilismo de la modelo. En su caso, las elegidas fueron las alargadas y finas, un toque cancán muy divertido característico de Alexander McQueen, el creador de la marca que firmó su vestido.

