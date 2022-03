Con sus 4 hijos y en bañador, la última foto más comentada de Kim Kardashian

Toda una experta en sorprender a sus seguidores con sus looks más originales cuando la situación lo requiere, el estilo de Kim Kardashian es algo inherente a ella, lo que ha demostrado hasta en vacaciones, momento en el que tampoco pierde de vista las tendencias. Durante su viaje familiar a las Bahamas ha querido inmortalizar el momento de descanso con sus pequeños con una fotografía, la primera posando con todos los hijos que ha tenido con Kanye West. Una misión algo imposible, como la propia celebridad dejó en evidencia en el pie de foto. "Y yo que pensaba que hacer una foto con tres niños era difícil. Dios mío, esto es casi imposible", escribió. Por suerte, finalmente, tuvo y el miércoles por la noche pudo compartir la imagen de los West-Kardashian. La captura ha tenido un éxito arrollador y se ha convertido en una de las más vista de estos días de las redes sociales, no solo por el posado oficial sino por la composición en la que todos aparecían vestidos a juego.

La estrategia estilística de la estrella de Keeping Up with the Kardashians fue la de aplicar el color que Balmain o Isabel Marant han subido a los primeros puestos de las tonalidades del verano de 2019 -gracias a sus desfiles con las nuevas propuestas de temporada-, en su versión más playera. Ya que uno de los detalles más adorables de la foto es que tanto North como Chicago llevan bañadores a juego con el de la empresaria, una pieza metalizada de cuello redondeado y sin mangas.

También las pequeñas de la casa llevaban a tono un coletero de tela elástico, realizado con el mismo tejido de tipo scrunchie, inspirado en la forma de los accesorios de pelo de los años 80, un total look vacacional muy apropiado y chic. Y es que Kim disfruta especialmente haciendo este tipo de coordinaciones entre su armario y el de sus pequeñas. Una manera de dar rienda suelta a su pasión y contagiársela también a su prole. Incluso Saint y Psalm lucieron bañadores en un tono similar para conseguir la armonía entre los trajes de baño de toda la familia.

A los fans, que no se les escapa un solo detalle de las fotografías que comparte su ídolo -a la vista está con el escándalo de los seis dedos del pie por un fallo de Photoshop en una de las imágenes anteriores- tampoco les pasó desapercibido que la mayor de los hijos de la empresaria y el rapero llevaba una tobillera en el pie izquierdo. "¿Qué le ha pasado a la pierna de North?", preguntaba uno de sus seguidores. "Nada. Es que ella quería llevar eso", contestó Kim acompañando el comentario de carcajadas. Las excentricidades estilísticas de su primogénita son conocidas de sobra, por lo que tampoco resultaba tan raro de creer que hubiera encontrado en la venda elástica un accesorio para su combinación playera.