La inusual celebración de Taylor Swift por el lanzamiento de su nuevo álbum, 'Lover'

Con su séptimo disco, Lover, a punto de salir a la venta, Taylor Swift ha querido hacer todavía más especial su lanzamiento. Y es que el álbum ha inspirado una colección en la que han trabajado conjuntamente la artista con Stella McCartney. Hasta ahora, la faceta de diseñadora que conocíamos de la estadounidense era mínima, por ejemplo, conocíamos las prendas que tenía en su web oficial, Taylor Swift Store, o a la línea que realizó en exclusiva para Heritage 66, que solo salió a la venta en China. Si algo quedaba claro de aquella alianza con el minorista asiático JD en 2015, o de las piezas de merchandising, era que la diva del pop no le tenía miedo al diseño, lo que habría podido animarle a subir el siguiente escalón. Y, ¿qué mejor que aliarse por primera vez con un peso pesado de la industria? Con la edición Stella x Taylor Swift, que saldrá el mismo día que su nuevo proyecto musical, el 23 de agosto, la estrella se une oficialmente al club de las intérpretes que han dado sus primeros pasos como diseñadoras a escala internacional.

VER GALERÍA

"Ha sido muy divertido trabajar y soñar cosas bonitas con mi amiga Stella McCartney, creando una línea inspirada por mi nuevo álbum Lover. No puedo esperar para enseñaros en qué hemos estado trabajando", escribió la artista en sus redes sociales compartiendo una fotografía en la que cantante y diseñadora aparecían analizando unos diseños juntas. La estrategia de ventas será mundial, ya que además de la tienda pop up, The Lover Experience, en Nueva York, se podrá adquirir en la web de la firma así como en algunos comercios de Londres y la Gran Manzana.

VER GALERÍA

Respecto a la colección, y como ya anticipaban las prendas que Taylor Swift vendía de manera oficial en su tienda, es toda una lluvia de color, exactamente como los últimos videoclips de la cantante, lo que continua su estética femenina y naíf. Prendas como camisetas, sudaderas y hasta bolsos con estampado tie-dye, estrellas corazones... Todo en tonalidades pastel e incluso con letras de algunas de sus canciones son algunas características de las selectas piezas que encontraremos dentro de la colección cápsula de edición limitada. Además, otro plus de la colaboración entre ambas es que están realizadas con materiales eco-friendly, ya que la diseñadora es una gran defensora del medio ambiente.

VER GALERÍA

El caso de Taylor no es atípico en la industria de la música como podría parecer en un primer momento. Cada vez son más las artistas que se apuntan a diseñar su propia ropa y, además, vuelven sus colaboraciones todo un éxito. Es el caso de Selena Gomez, quien diseñó para Coach varias colecciones de bolsos y accesorios -aunque últimamente también se anima con alguna prenda de vestir- siendo la imagen de sus campañas. También Rihanna ha roto barreras con Savage x Fenty, no solo sacando lencería sino haciendo diseños inclusivos para todas las tallas.