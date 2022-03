Natalie Portman se atreve con el look de las supermodelos La actriz ha versionado la estética relajada que siguen las maniquís una vez se bajan de la pasarela

No todo el star system está repartido entre playas paradisíacas o destinos exóticos. Natalie Portman es una de las actrices que se encuentra pasando el verano en la ciudad -en Los Ángeles, concretamente-. Ha sido en la metrópoli californiana donde hemos podido comprobar cómo su estilo veraniego parece haber tomado nota de una tendencia reconocida a nivel internacional: el model off duty. El nombre que reciben los looks relajados que llevan las modelos fuera de la pasarela -como Elsa Hosk, Kendall Jenner, Taylor Hill o Bella Hadid, con quien llegó a coincidir-, es el que ha escogido la estrella de Hollywood, quien ha sabido sacarle todo el partido. Camiseta blanca de manga corta, pantalones cargo de cintura alta y zapatillas de cordones -el toque final imprescindible para quien pasa muchas horas subida a los tacones-, ha sido la mezcla de estética cómoda que ha acompañado a la intérprete durante esta jornada.

El secreto del éxito de este tipo de combinaciones tan básicas, que se limitan a unir elementos del fondo de armario, es que la sencillez nunca falla a la hora de vestirse. Aunque para Natalie Portman, el estilismo no quedó ahí. La actriz añadió complementos que sumaran puntos de estilo a su combinación como fueron unas gafas de sol de pasta con montura de carey y un bolso cruzado a modo de bandolera, un diseño de Dior cuya asa multicolor, hacía las veces de estampado de la camiseta blanca que de complemento del look final.

También las zapatillas, unas sneakers de Nike, jugaban con los accesorios ya que los colores de las deportivas, gris, naranja y azul, se coordinaban con el asa del bolso. Para Natalie, todo detalle que pudiera añadir cobró especial importancia al ser un estilismo simple que solo los complementos potenciarían. Por ello, como beauty look lució un recogido pulido y manicura roja a juego con el pintalabios. Una manera de lograr un resultado casual y chic al mismo tiempo.

Tan solo a unos kilómetros de distancia, pero en la misma ciudad, Bella Hadid dejaba claro por qué la combinación de las prendas más cómodas del armario es el estilismo model off duty por excelencia. La estadounidense llevó su propia versión del mismo look que la actriz con una única diferencia, el color del pantalón. Si la prenda de Natalie era verde, la de la pequeña de las Hadid era marrón, aunque ambas de estética holgada para lograr el máximo de comodidad. También los complementos tuvieron un papel protagonista en la mezcla de la top, ya que agregó una gorra de los Yankees con el bolso Monogram de Louis Vuitton.