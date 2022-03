Hiba Abouk vs Rosie Huntington o cuando el vestido blanco camisero se convierte en 'top look' De largo mini, tejido vaporoso y escote de vértigo, este diseño promete ser una de las grandes tendencias del verano

Sorprendente, fresco y a la última son las tres características que cumplen los looks de alfombra roja de Hiba Abouk. Quien ha conseguido colarse en la lista de las mejor vestidas, independientemente de la ocasión, volvía a dar la campanada hace dos semanas con un vestido-camisa escotadísimo, al que unos zapatos terminados en punta semiabiertos supieron sumar puntos de estilo. Su estilismo total white, con el que conquistó la noche madrileña, no pasó desapercibido, ya que se trataba de una de las novedades vistas sobre la pasarela de una conocida firma francesa. La combinación explosiva entre la pieza de tendencia y el gusto personal de la actriz, que hacen de ella un referente en las tendencias más arriesgadas, ha sido también objeto de deseo a miles de kilómetros de Rosie Huntington-Whiteley.

VER GALERÍA

La modelo, por su parte, alejada del objetivo de los paparazzi pero cerca del de su propio teléfono, compartió el estilismo en sus redes durante una de sus escapadas vacacionales. Para su viaje a Capri, una localidad italiana conocida por sus casas blancas pegadas a la costa, no faltó en su maleta el mismo vestido que, apenas un par de semanas antes, la actriz había lucido en Madrid. Rosie prefirió llevarlo de manera más relajada luciendo su melena suelta con ondas semideshechas -un look muy propio de una jornada junto al mar- y joyas minimalistas. Además, lo combinó con sandalias de tacón bajo en beis de Yves Saint Laurent, un calzado cómodo que estiliza sin llegar a cargar el look.

VER GALERÍA

El vestido de Jacquemus, modelo La robe Bahia, es un diseño en color blanco que pertenece a la colección Primavera/verano 2019, inspirada en la Riviera italiana. Aunque el punto de partida para crear la propuesta fueran los relajados looks de esencia marina, la firma creó piezas muy versátiles que pueden pasar de un día de playa a una noche de fiesta con los accesorios apropiados, por lo que la prenda era perfecta para ambas. Lo más destacable del look camisero que cuesta 490 euros, y que todavía está disponible en la web, es el detalle del nudo en la parte delantera que cierra un escote de vértigo.