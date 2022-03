Algo más que un desfile en Miami: se cumple el deseo de Virgil Abloh y su mujer

El mundo de la moda se quedaba huérfano de uno de sus creadores más innovadores, Virgil Abloh. El diseñador estadounidense, un visionario de las tendencias, fallecía de cáncer a los 41 años. Las emotivas reacciones no se hicieron esperar y con razón, pues pocas personas logran calar tan hondo en la memoria de las personas no solo por su increíble creatividad sino también por su cariño y carisma. Ahora, siguiendo su deseo y el de su mujer, Shannon (juntos tenían dos hijos (Grey y Lowe), se ha vuelto a presentar su colección para hombre bajo el sello de Louis Vuitton. Un desfile (pulsa sobre la pantalla sobre estas líneas para verlo) que se ha convertido en una celebración de su vida y su legado.

Tras la marcha de Kim Jones, Virgil Abloh fichó por Louis Vuitton en marzo de 2018 para desarrollar sus colecciones masculinas. Su triunfo fue inmendiato y su visionario concepto del diseño quedó plasmado también en la casa francesa. Ahora, la ciudad estadounidense se convierte en el escenario para su homenaje más sentido, tal y como han señalado desde la propia compañía junto a un vídeo rodado en Miami (que puedes ver en el vídeo de esta noticia, previamente al show). Una cita en la que el propio creador participó hasta el último momento en su organización y donde se han vuelto a presentar sus creaciones para hombre Primavera/Verano 2022, que de forma virtual vieron la luz el pasado mes de junio en París. Esta vez, y con solo 10 looks nuevos, estas propuestas se mostraron entre árboles en el Marine Stadium ante unos 1.500 invitados, entre los que se encontraban la modelo Joan Smalls y los cantantes Ricky Martin, Pharrell Williams y Maluma.

“Virgil estuvo aquí. En memoria con cariño a Virgil Abloh, Louis Vuitton rinde homenaje a la vida y el legado de un genio creativo con la presentación de su colección Primavera-Verano 2022 en Miami el 30 de noviembre a las 5:30 pm (ET). 'Con profundo dolor me enteré del fallecimiento de Virgil Abloh. Virgil no solo fue un amigo, gran colaborador, genio creativo, visionario y disruptor, sino también uno de los mejores comunicadores culturales de nuestro tiempo. Allanó el camino para las generaciones futuras. Como un devoto partidario de su comunidad a través de su caridad y pasiones, era un eterno optimista que creía que todo era posible. Con este mismo espíritu, en Louis Vuitton continuaremos celebrando con orgullo su legado con un espectáculo final en Miami, según sus deseos. Me siento honrado de haberlo llamado mi amigo. Mis pensamientos más profundos están con su esposa, hijos, padres, familia y toda la comunidad que fue tocada por su grandeza'. Michael Burke, presidente y director ejecutivo de Louis Vuitton", precisaba el comunicado de maison francesa sobre este emotivo show.