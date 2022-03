La propuesta más innovadora de Carolina Herrera o cuando los estampados reinventan los clásicos En su último desfile de New York Fashion Week, Wes Gordon combina los clásicos de la firma con nuevas propuestas

Parece que la camisa blanca, la falda evasé o las lazadas siempre formarán parte de las colecciones de Carolina Herrera, pero desde que Wes Gordon relevará a la diseñadora al frente de la casa en 2018, estos iconos han ido sumando acompañantes. La próxima Primavera/verano 2020, según lo visto en su último desfile de New York Fashion Week, se dibujará también con minivestidos estampados, colores vibrantes, mezclas de prints e incluso aplicaciones 3D. Eso sí, lo que nunca cambiará es la feminidad y delicadeza que emana siempre de los diseños made in Herrera. No te lo pierdas en este vídeo.