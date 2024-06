Laetitia Casta y Rosie Huntington-Whiteley, pura sensualidad con transparencias y 'cut-outs' desde la costa italiana

Cumbre de supermodelos en la isla italiana de Capri con motivo del esperado desfile por el 15 aniversario de Jacquemus, la firma francesa del momento. Simone Porte, su fundador, no contó con estos sonados nombres de las pasarelas para vestir las prendas de su nueva colección (LA CASA) sino que, en su lugar, pidió a la cantante Jennie, de la banda Blackpink, que cerrara el espectáculo. Mientras tanto, las top models observaban desde el front row y cumplían a la maravilla su papel de invitadas de honor en la fiesta posterior, donde también estuvieron Dua Lipa, Manu Ríos o Aron Piper.

Las supermodelos, pura sensualidad desde el front row de Jacquemus

La francesa Laetitia Casta sorprendió por el minimalismo de su look, tanto en el maquillaje natural (casi inexistente) que lució como en la ausencia de accesorios más allá de unas sandalias de tiras con tacón. El protagonista del estilismo fue un vestido negro de lo más sencillo con escote halter redondo que se ata con un nudo a la altura de la cadera. La falda traslúcida se extiende hacia los tobillos, dejando entrever la silueta de las piernas a través del tejido semitransparente.

Laetitia Casta apuesta por las transparencias en Capri

A sus 46 años, la conocida modelo puede presumir de unas curvas de infarto ¡y lo hace! Sobre todo si lleva las creaciones del joven Jacquemus, cuyas principales musas tienen este tipo de fisionomía. Fue la flamante y estilosa Brigitte Bardot, de hecho, quien inspiró esta colección aniversario presentada en Capri. Así lo confirmó el diseñador en sus redes sociales: "Decidí fundar mi marca después de ver 'Le Mépris’ de Jean-Luc Godard, inspirado por la belleza y modernidad de su perspectiva".

Solo un par de horas antes, Casta llegaba en yate a Casa Malaparte, el impresionante escenario en el que Jacquemus celebró el desfile. Lo hacía vestida de negro, pero con un diseño incluso más revelador que el que llevó a la fiesta posterior, puesto que el escote de esta prenda deja al descubierto parte del escote al ser más profundo y se ciñe justo debajo para realzarlo. Tan desenfadada y natual como siempre, apenas complementó el estilismo con unas gafas de sol.

El escote escultórico de Rosie Huntington-Whiteley

No fue la única supermodelo que se deleitó con las novedades de Jacquemus como espectadora: la británica Rosie Huntington-Whiteley llegó a Capri vestida con un look de la firma que se compone de un body negro asimétrico y unas bermudas de estampado de cebra. Lo accesorizó con unas sandalias de tacón cúbico, un bolsito de la línea Rond Carré, el cinturón Bambino (250 euros) y unos pendientes y un brazalete en tamaño XL. Para la fiesta, no obstante, se decantó por un conjunto mucho más sensual y atrevido.

La mujer del actor Jason Statham se enfundó en un vestido largo de tejido satinado que nos llama la especialmente la atención por la forma del cuerpo, cuyo escote de finos tirantes deja completamente al escubierto los laterales del torso y se moldea a su figura como si de una escultura se tratase.

Es uno de los sellos distintivos de las creaciones de Jacquemus, que imitan las formas de algunas obras contemporáneas de Alberto Giacometti o Alexander Calder, por mencionar un par. Al look, añadió un bolso distinto, el modelo Le Calino, que debutó precisamente con la colección titulada Les Sculptures, pero en su versión 'mini' de piel plateada.