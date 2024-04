La 'top models' Claudia Schiffer y Helena Christensen se van de cena por Nueva York

Aquellas modelos que vieron crecer su fama como la espuma en los frenéticos años noventa, han hecho historia en el mundo de la moda. Tanto que protagonizan libros, series, documentales, películas... Pero he aquí una cuestión importante: ¿realmente siguen formando ese grupo indestructible de amistad? Parece que algunas de ellas como Claudia Schiffer y Helena Christensen sí que siguen manteniendo intacta la preciosa relación que construyeron décadas atrás, así lo han demostrado en una publicación en las redes sociales.

Varias imágenes son las que han demostrado que pase el tiempo que pase, ellas, dos de los rostros más conocidos de la industria, sigue marcando no solo tendencia sobre las pasarelas y las calles, también protagonizan titulares internacionales como este. Nueva York fue la ciudad que estrechó sus lazos de por vida cuando aún eran unas veinteañeras que dejaron su país de origen para probar suerte en el modelaje, y esta semana sus calles (o más bien dicho, una cafetería) ha vuelto a reunirlas dejándonos estos momentos que seguiremos recordando en la posteridad. "Claudia y yo hemos tenido una amistad muy dulce desde el primer momento en que nos conocimos y que ha perdurado a lo largo de los años" se sincera Helena.

Y así continúa explicando la parisina continúa a sus seguidores. "Acababa de llegar a París con 20 años y una de las primeras personas que conocí fue Karl Lagerfeld. Me contrató para una campaña de Chanel y conocí a Claudia en ese viaje a Normandía. Acabamos trabajando juntos en muchos rodajes con Karl y caminamos interminables kilómetros de pasarela la una junto a la otra. Mis padres también pasaron mucho tiempo con las chicas en el backstage, Claudia era una de ellas. Cuando nos reunimos para cenar anoche había tantos recuerdos y nuevas historias para ponerse al día y tener a mi madre allí con nosotros lo hizo muy especial (ella recuerda incluso más que yo 😂)".

Las palabras de Claudia Schiffer

Felices, sonrientes, cariñosas, cómplices... Así hemos vistos a las top models en su quedada sorpresa, ¡pero no estaban solas! Así lo anunciaba Helena, quien compartió esta velada junto a su progenitora, Elsa, testigo del prestigio que han conseguido con su esfuerzo y belleza. Claudia también ha querido dedicarle unas palabras a su amiga. "Ahora y antes ❤️ Conocí a Helena a principios de los noventa. Somos tan diferentes y a la vez tan extrañamente parecidas. Helena me hizo sentir muy tranquila y con los pies en la tierra mientras ambas estábamos en medio de la locura de la moda. Anoche cenamos en el centro de Nueva York como si no hubiera pasado el tiempo. Ojalá viviera en Nueva York para verla más a menudo. Comparamos recuerdos de trabajo juntas: tantas campañas de moda y desfiles, desde Chanel hasta Versace. Pero también tantas cenas con mi madre y sus padres. Su padre era encantador y su madre seguía siendo tan guapa. ❤️❤️❤️".