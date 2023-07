Paula Willems: 'Soy una 'piji-hippie', pero me encantaría desfilar para Saint Laurent y Valentino'

Paula Willems lleva casi una década construyendo su camino hacia el éxito de las pasarelas. Allá por 2016 ganó el aclamado Premio L'Oreal a Mejor Modelo durante la Mercedes Fashion Week junto al diseñador Jorge Vázquez, y hoy es considerada uno de los rostros más bellos y solicitados de la industria española. Aunque sus redes sociales están abiertas al público -en la que acumula más de 10 mil seguidores-, desde siempre ha mantenido su vida privada lejos de los focos de los paparazzi. Tanto que ha sido madre de un bebé con 25 años y se ha casado en secreto con el actor español Quim Gutiérrez sin causar ningún revuelo mediático. Entre los éxitos que acumula ya en su consolidada carrera de modelaje, este año está de enhorabuena al haber sido seleccionada como la imagen de la campaña de la Moda Abdlib y una de sus modelos estrella que se pasea por los 14 desfiles. Viajamos hasta la isla pitiusa para hablar de moda, sueños y deporte con espectaculares vistas al mar.

VER GALERÍA

- Pasarela Adlib: los diseños más románticos y especiales vistos en Ibiza

¿Cómo estás, Paula?

Muy bien, muy contenta de estar aquí, ¡es un planazo! Además vengo con Neus Bermejo y Claudia Sánchez que son súper amigas ya. Trabajamos, pero también disfrutamos en este tipo de eventos.

¿Cómo surgió la oportunidad de estar en las pasarelas Adlib?

El año pasado vine a desfilar, Malena Costa fue la imagen de la campaña anterior, íbamos tres modelos más aparte de ella y me lo pasé súper bien la verdad. Estuvimos todo el día muy tranquilas, es bastante trabajo pero luego puedes relajarte aquí en Ibiza, ¡y me encantó la experiencia! Supongo que a partir de ese momento surgió la oportunidad de ahora.

¿Cuándo te comentaron ser la imagen de la nueva campaña?

Hace tres o cuatro meses, fue cuando hicimos el shooting de la campaña de este año. ¡Y por suerte me hizo buen tiempo! Venía con la idea de que haría después el desfile, y así ha sido, en esta época gusta venir a Ibiza aunque no sea por ocio.

VER GALERÍA

Es tu segunda vez en Ablib, y ahora estás muy bien acompañada...

Es cierto que no llevo tanto tiempo como la modelo Laura Sánchez -acumula más de dos décadas de profesión sobre la tarima isleña-, pero ojalá llegar como ella. Tengo 25 años, ¡y todavía me queda otros 25 más por delante!

¿Qué es lo que más te gusta de estar sobre la pasarela?

Me gusta el ambiente que le rodea, porque concretamente aquí en Adlib se nota mucho la cercanía que hay con los diseñadores, es muy de 'estar por casa', pero a la vez no se deja ningún cabo suelto. Están súper encima, y es normal. Son las prendas que han creado, están muy atentos de todo, pero muy relajados al mismo tiempo, ¡es maravilloso trabajar así!

¿Cómo es el día a día de una modelo antes de desfilar?

Esta mañana nos han recogido a las 7:45 en el hotel, hemos venido para este lugar. Nos han maquillado, peinado y probado los vestidos que nos iban a poner para la rueda de prensa, luego hacemos los fittings en los que nos ponemos por primera vez la ropa del la pasarela, porque antes de venir a Ibiza no hemos podido hacerlo. Paramos a comer, más tarde estaremos de camino a la localización del desfile, nos maquillarán y peinarán otra vez, haremos un ensayo. Después comenzará el desfile con sus 14 diseñadores correspondientes y terminaremos en una fiesta a la que seguramente iré jaja.

VER GALERÍA

¿No sabías qué ibas a llevar puesto para la rueda de prensa?

No, no lo sabía, había varias opciones y cada una hemos elegido con lo que más cómoda nos sentíamos. Hoy va todo muy al último minuto, pero ya conocen un poco como somos, así que no hay mucho que corregir.

¿No tienes miedo a estar dos horas antes del desfile y no saber qué vas a llevar?

Bueno... ¡ya estoy acostumbrada! Jajaja. Es más por los diseñadores, obviamente quieren que salga bien la prenda, así que si tienen que hacer alguna modificación lo hacen en el último instante.

¿Cuál es de tus diseños favoritos de este año?

Lo que llevo puesto es de Vintage Ibiza, me gusta bastante su línea, también Tony Bonet. Las Espardenyes Torres me encantan, de hecho el año pasado me compré unas, ¡pero planas, que yo no suelo llevar tacón! En general, para la ropa soy más de modelos básicos y bonitos de tejidos naturales, pero el vestido blanco típico ibicenco me chifla. ¡Soy un poco piji-hippie!

VER GALERÍA

Si tuvieras que llevar solo un look todos los veranos de tu vida, ¿cuál sería?

Un vestido blanco más corto que el que llevo para ir cómoda, con algún bordado para hacerlo más especial y diferente. Junto con la espardeña plana, que es lo más.

¿Qué sientes cuando llevas algo tan especial?

Lo agradezco mucho. Soy de la opinión que siempre que se pueda, hay que apostar más por este tipo de producción slow fashion porque hay un valor añadido detrás enorme. Ya no solo por la profesión en sí del artesano, sino por las consecuencias que puede tener el fast fashion a nivel contaminación. Creo que no hace falta consumir tanto, es preferible consumir menos pero de mejor calidad, ¡y a ser posible de moda española!

¿Cuál es tu marca de moda española favorita?

Me gusta mucho Loewe, Juanjo Oliva y Teresa Helbig, con quien además tengo muy buena relación, ¡todo suma!

VER GALERÍA

¿Cuándo desfilaste por primera vez?

La primera vez desfilé en Granada con la diseñadora Pilar Dalbat en 2014. Justamente en ese desfile conocí a modelos que se dedicaban a ello profesionalmente que venían de Madrid, me contaron un poco en qué consistía. Yo en ese momento tampoco sabía muy bien si quería estudiar, si quería quedarme en Granada o irme... Era una oportunidad que me surgió sin haberlo pensado, dije que por qué no probar, y si no me interesaba siempre estaba a tiempo de cambiar. Y a lo tonto llevamos aquí mucho tiempo, ahora siendo la imagen de Adlib.

¿Para quién te gustaría desfilar a nivel internacional?

¡Son muchos los diseñadores que me gustan! Desde Saint Laurent hasta Valentino.

¿Con qué tendencia te identificas en verano?

El momento 'hippie' me encanta. En general me gusta mucho ir cómoda, pero también darle un punto diferente, por eso cosas básicas con materiales naturales como lino y algodón que son más transpirables y ligeritos. Soy muy de blanco, a pesar de lo blanca que soy yo, no me importa, ¡ya lo he asumido!

¿Cómo fue tu descubrimiento?

¡Me pararon por la calle varias veces! La primera vez estaba en el aeropuerto y fue a mis padres, porque yo tenía como 12 años, pero ya medía por lo menos 1,70 metros. Le dijeron si quería dedicarme al modelaje, pero era súper pequeña y mis padres pasaron de ello, ¡y yo más todavía! Pero esta historia se repitió demasiadas veces, me pararon en la calle en muchas ocasiones. Llegó un momento en el que conocí más la industria y a modelos que se dedicaban a ello de verdad, porque en mi infancia no conocía a nadie que lo hiciera, era totalmente ajeno para mí. Y al acercame un poco más y ver que era una forma de ganarse la vida, me empezó a interesar; pero fue poco a poco.

VER GALERÍA

¿Por qué deciste ser modelo?

El otro día lo pensaba justamente, me encanta poder viajar, ir a sitios súper bonitos donde hacemos fotos, desfiles... Conocer a mucha gente, todo eso es muy enriquecedor. Y haberlo hecho desde una edad tan temprana te hace madurar mucho y sentirte con libertad por la vida. Da igual donde estés, porque te aseguro que puedo sacar un billete para irme a cualquier lado con una autonomía muy gustosa.

¿Quién es tu inspiración a la hora de desfilar?

Las más top de la industria, pero también me gusta mucho fijarme en las modelos españolas, al final tener raíces compartidas te hace poder compararte más fácilmente. Admiro a Blanca Padilla, Eugenia Silva, Vanessa Lorenzo... Mujeres de otra generación pero que aún siguen trabajando de hecho, y eso es lo que a mi me gustaría hacer, encontrar el camino y aunque ahora esté en otra fase, ellas me encantan. Son muy buenos referentes, hay modelos de tantas partes del mundo que a veces comparar nuestras vidas es muy diferentes, y bueno, con ellas es mejor.

¿Cómo compaginas el deporte con el modelaje?

Crecí en el conservatorio de danza, durante muchos años el deporte formaba parte de mi vida completamente. Pasé muchas, muchas horas allí y me encantaba. Después lo dejé, perdí el hábito, y esta profesión me obligó entre comillas a retomarlo y volví a hacer yoga que no es ballet, pero tiene puntos en común que me gustaron. Ahora mismo forma parte de mi rutina, pero desde que tengo un hijo no es tan fácil encontrar el momento, a veces se me une, se sube encima de mí... Ahora últimamente estoy haciendo más ejercicios de fuerza porque beneficia a la hora de subirme a la pasarela, pero también mentalmente.