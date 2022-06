'¡Tiene la mejor energía del mundo!' Gisele supera a la 'Gen Z' con su baile viral

No hay duda de que Gisele Bündchen sigue siendo una de las supermodelos más icónicas, aunque ya no la veamos desfilar (se retiró de las pasarelas en 2015, aunque sigue realizando reportajes fotográficos y campañas publicitarias). De hecho, todo lo que hace o dice en su perfil social se viraliza. Y así ha ocurrido en su última publicación. En ella, la brasileña, de 41 años, baila junto al coreógrafo Justin Neto el último single de la cantante estadounidense Lizzo, About Damn Time. Pasos de baile que coordina a la perfección con su compañero de ‘coreo’ y que recopila miles de comentarios por parte de sus 19,3 millones de seguidores. “¡Quién baila ahuyenta sus males!”, precisa junto a su vídeo.

No falta la reacción de su marido

Las reacciones como señalamos no se han hecho esperar. Por ejemplo, Tamara Falcó lanza varias llamaradas (“🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥”) ante este baile en el que Gisele se ve como una profesional a la hora de interpretar los ritmos más punteros. Karen Elson, Barbara Fialho o Caroline Trentini son algunas de las modelos que tampoco han podido evitar felicitar a la brasileña por sus dotes como bailarina. Tampoco ha faltado un cariñoso mensaje de su marido, Tom Brady: “Siempre tan alegre y divertida ❤️❤️”. Una tierna frase a la que el coreógrafo Juntin Neto ha querido responder: “Tom Brady, ¡¡yaaaas!! Ella tiene la mejor energía del mundo. ¡¡¡A bailar!!!”