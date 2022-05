Kendall Jenner y su novio coordinan su estilo como dos enamorados De Portofino a Beverly Hills, la pareja demuestra su complicidad también a través de sus looks

Aunque se rumoreó durante meses su relación, no fue hasta al 14 de febrero de 2021 cuando Kendall Jenner y Devin Booker confirmaron su noviazgo al compartir con todos sus seguidores imágenes de ambos abrazados. Ya han celebrado su primer aniversario y su amor parece inquebrantable. De hecho, recientemente juntos han acudido a todos los festejos con motivo de la boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker en Portofino. Diferentes momentos en los que nos han demostrado una complicidad no solo personal sino también estilística con looks conectados con los que hacían twinning. Una fórmula que los ha acompañado a su vuelta de Italia como evidencian sus últimas imágenes paseando.

Prendas deportivas en gris y pantalón oscuro

Tras pasar unos días en Portofino con motivo de la boda de su hermana Kortney, Kendall Jenner, de 26 años, se encuentra de vuelta en los Estados Unidos. En concreto, ha sido fotografiada mientras pasaeaba junto a su novio, el jugador de baloncesto del equipo Phoenix Suns Devin Booker, por las calles de Beverly Hills (Los Ángeles). Para la ocasión, la pareja apostó por looks muy cómodos que se coordinaban al lucir como parte superior una prenda de algodón en tono gris y combinarla con un pantalón de corte vaquero en color oscuro.

Por su parte, mientras que el deportista lució una sudadera de corte deportivo, la modelo prefirió una camiseta de anchos tirantes también en estética sport. En cuanto a su calzado, el optó por unas zapatillas con puntera de goma y ella, por unos mocasines de tendencia.

En tonos crema

De los looks que pudimos ver en Italia, uno de ellos demostró su coordinación a través de tonos crema. En concreto, fue su elección para acudir a un almuerzo en la abadía de San Fruttuoso. Allí, Kendall Jenner estaba fascinante con un conjunto de cárdigan con estampado floral y falda tubo a juego que pertenecía a la colección de Primavera/Verano 1997 de Dolce & Gabbana, sello italiano que también firmaba sus sandalias de satén. Culminó su estilismo con bolso de The Row. Por su parte, Devin Booker se decantó por llevar una camisa abierta sobre camiseta básica, pantalones tipo cargo y de calzado, también sandalias.

La elegancia del color negro

Para acudir a una cena en el restaurante Puny en Portofino el 20 de mayo, ambos mostraron su imagen más elegante con looks en negro con guiños transgresores. Para la ocasión, Kendall Jenner lució un vestido encorsetado con falda transparente de Dolce & Gabbana, colección Primavera/Verano 1995, que acompañó de un colgante con gran cruz. Por su parte, el baloncestista lució un bomber, sobre camiseta básica y pantalón a juego. Como su novia, también quiso adornar su cuello, en su caso, con una cadena de eslabones.