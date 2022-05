Bella Hadid zanja la polémica sobre su look en la gala MET

Pasan los días y la gala MET sigue dando de que hablar, sobre todo, a través de los lookazos que sobre la alfombra roja lucieron sus invitadas. Así pudimos comprobarlo el pasado martes cuando la actriz Blake Lively desveló un detalle que pasó desapercibido en relación con su vestidazo ‘2 en 1’ que eligió de la firma Atelier Versace. A pesar de que estaba inspirado en lugares emblemáticos de Nueva York, su propuesta también conectaba con la serie Gossip Girl con la que alcanzó la fama mundial. Ahora, otra de las presentes, la modelo estadounidense Bella Hadid, ha tenido que recordar su estilismo para zanjar una polémica en torno a él.

Para acudir a la gala MET 2022, una cita donde los detalles de moda son infinitos, Bella Hadid apostó por un look que firmaba Riccardo Tisci para Burberry, una transgresora creación con falda de encaje y corsé de cuero. Sin embargo, unas declaraciones a la revista Interview han hecho que se generara un debate sobre si su elección fue adecuada. “Literalmente, me desmayé […]. No sé si era mi ansiedad o tal vez la cintura me estaba cediendo y no podía respirar, precisó.

Un desmayo que no ocurrió

Ahora, ante el revuelo que han generado sus declaraciones, la supermodelo estadounidense ha querido pronunciarse en su perfil social para aclarar su comentario y zanjar cualquier duda, y, de paso, alabar su look. “Esto no es en absoluto lo que (quise) decir. No dije que me desmayé por mi corsé. Bromeé diciendo que me desmayé, no por mi corsé, sino por la ansiedades y la emoción habituales de la alfombra roja. Quise decir como si pasara en un instante. ¡Tan rápido que apenas lo recuerdas!”, precisó a sus 51,9 millones de seguidores.