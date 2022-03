¡Imparable! La supermodelo Caroline Winberg se enfrenta a un nuevo reto profesional

Aunque iba para futbolista profesional siguiendo sus aficiones, la moda se cruzó en el camino de Caroline Winberg (27 de marzo de 1985, Sollentuna), una de las estrellas suecas más internacionales. Tenía 15 años cuando el cazatalentos Cesar Wintland se fijó en ella cuando esta iba a un entrenamiento con su equipo de fútbol. Un año después, empezaría a recibir sus primeros trabajos, haciendo de su rostro pecoso y su gran sonrisa su seña de identidad. Ahora, esta emprendedora, que también ha triunfado en el cine y la televisión, ha desvelado cuál es su último proyecto, el cual está vinculado al mundo de la belleza.

"Finalmente puedo compartir que me uní a Swiss Clinic como directora creativa. Muy feliz de unirme e invertir en una compañía tan increíble donde trabajaré en investigación, desarrollo de productos, desarrollo de marca, entre muchas otras cosas. Tenemos tantos planes y lanzamientos emocionantes por venir", ha compartido Caroline Winberg (a quien vimos desfilar consecutivamente para Victoria's Secret de 2005 a 2011) con sus seguidores. Tras el anuncio, ha recibido la felicitación de compañeros de profesión, como el diseñador Peter Dundas, la influencer Hanneli Mustaparta o la modelo Gemma Ward.

Una modelo polifacética

No es la primera vez que Caroline Winberg, que tiene un hijo, Casper Max (junio de 2015, fruto de su relación con el empresario Wynton Fauré, demuestra que es una persona polifacética y emprendedora, demostrando un desarrollo profesional más allá del mundo de la moda. Además de este nuevo proyecto en la industria de la cosmética, la estrella sueca ha triunfado como presentadora de televisión al conducir junto a las supermodelos de los noventa Naomi Campbell y Erin O’Connor el show de talentos The Face en su versión británica (2013). Por su parte, la interpretación también le he seducido y ha participado en películas como actriz, véanse los títulos de Wonder Woman (2017) o Rescate millonario (2016), así como de la serie Två systrar (2021).