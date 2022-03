Emily Ratajkowski se aleja de la moda con su nuevo proyecto para mujeres

Aunque no es habitual su presencia en los desfiles de las semanas de la moda, no podemos negar que Emily Ratajkowski es una de las modelos más influyentes del sector. Además de su comunidad de millones de fans, ha demostrado que no necesitas medir más de 1,80 m para tener futuro en la industria siempre y cuando, como le sucede a ella, exista química con la cámara. Pero no contenta con su trabajo de maniquí, ha ido más allá creando su propia firma de bikinis que tuvo tanto éxito que terminó evolucionando hasta ofrecer todo tipo de prendas -de la cual tanto ella misma como su marido se han encargado de modelar-. Dispuesta a seguir creciendo, tanto laboral como personalmente, su último proyecto se aleja un poco del sector en el que ya se ha hecho un hueco. Una aventura que pone a la maniquí en contacto con su faceta más activista y que promete ser de ayuda a cualquier mujer.

Su próximo proyecto no es ni una colección de ropa ni una línea de maquillaje, Emily se encuentra inmersa en la redacción de un libro que se llamará My Body (título que se podría traducir como 'Mi cuerpo' en castellano). Una obra en la que ahondará desde su punto de vista acerca de lo que consiste ser mujer en la sociedad actual, incluyendo cómo es el trato recibido por los hombres. Esta no es la primera vez que va a sacar su lado más reivindicativo. En más de una ocasión ha hablado en sus perfiles personales de como su físico le había condicionado a lo largo de su vida al ser sexualizada desde muy joven y como eso afectó a su autoestima, llegando incluso a plantearse su forma de vestir.

Activista en el cine y en la literatura

Es más, en la película ¡Qué guapa soy!, protagonizada por Amy Schumer, la propia Emily tiene un papel secundario en el que habla precisamente de lo que es ser juzgada constantemente por su aspecto. Ahora, con la oportunidad del libro por delante, podrá transmitir su mensaje de una manera mucho más amplia. Por supuesto que en su perfil la modelo intentaba concienciar sobre las diferencias sociales entre hombres y mujeres en la actualidad. Sin embargo, el libro le permite abordarlo desde una perspectiva mucho más amplia y, sobre todo, exponerlo en primera persona.

¿Cuándo se publicará?

No tenemos ninguna duda de que será un escrito que dará mucho de qué hablar teniendo en cuenta la sinceridad con la que aborda este tipo de temas. Solo queda esperar a que sea lanzado para conocer el mensaje de Emily que permite concienciar de lo necesaria que es la igualdad así como conseguir que muchas de sus lectoras se sientan identificadas con sus experiencias. Sin embargo, por muchas ganas que tengamos de echarle un vistazo, el ensayo de la modelo no aparecerá dentro de poco en las librerías -para el disgusto de sus fans-, habrá que esperar a 2022 para verlo publicado.