¿Quieres ser ángel de Victoria's Secret? Sara Sampaio desvela cómo conseguirlo

Ser un ángel de Victoria's Secret o, al menos, sentirse una de ellas durante un día es posible. A través de su perfil de Instagram, la portuguesa Sara Sampaio, embajadora de la firma lencera desde 2015, ha desvelado un concurso online que permitirá a quien lo gane vivir un día de experiencias como si fuera una modelo más de la compañía. De hecho, aquella pesona que resulte afortunada compartirá esta jornada única junto a ella y tres de sus compañeras, Josephine Skriver, Jasmine Tookes y Lais Ribeiro. Además, para participar deberás hacer una donación, por lo que la iniciativa tiene un proposito benéfico.

Ser ángel por un día

"Be a Victoria's Secret Angel for a Day - Photoshoot, Shopping Spree & Dinner" ("Sé un ángel de Victoria's Secret por un día: sesión de fotos, compras y cena"). Bajo este título se lanza en la plataforma All In Challenge este concurso que estará activo hasta el próximo lunes, 22 de junio. Para participar, solo hay que hacer una aportación benéfica para proveer alimentos a los más afectados tras la crisis del coronavirus que puede ser desde un minimo de 10 dólares (11,24 €) hasta los 100 dólares (112,40 €). Cuanto más se invierta, más puntos se obtendrán para resultar ganador. "Hagamos un impacto positivo durante estos tiempos tan difíciles. Las donaciones [íntegras] se destinarán a No Kid Hungry, Meals on Wheels America y America's Food Fund", comenta en su publicación Sara Sampaio.

Una sesion de fotos como modelo

¿Qué incluye realmente el premio? Tal y como se explica, se podrá participar en un entrenamiento matutino en DogPound junto a los ángeles Josephine Skriver y Jasmine Tookes (ambas conocidas como el tándem deportivo JoJa). Posteriormente, el prestigioso fotógrafo de las modelos de Victoria's Secret Jerome Duran impartirá una charla orientativa para perfilar el perfecto estilo, actitud y carácter que deberán conseguirlse en una sesión de fotos junto a las modelos poco después.

Una cena y karaoke para terminar el día

Para esta sesión fotográfica, el ganador y un acompañante también recibirán asesoramiento por parte de los maquilladores y peluqueros de la compañía. La mejor fotografía que se obtenga de este posado será publicada en los perfiles sociales de las modelos. Además, también dispondrá de la posibilidad de realizar compras por valor de 5.000 dólares (5.620 €). Por último, la jornada concluirá con una cena con los ángeles y divertida velada en un karaoke, una práctica de ocio que a Sara Sampaio le entusiasma, como señala en el descripción de su Instagram.