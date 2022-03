¿Es definitivo? Josephine Skriver cancela su boda con el cantante Alexander DeLeon

En noviembre de 2018, el ángel de Victoria's Secret Josephine Skriver y el cantante Alexander DeLeon (Bohnnes) se comprometieron. Sonaban campanas de boda para ambos y ya se encontraban en la recta final para la celebración del enlace en 2020. Sin embargo, y tal y como han desvelado a People, la pareja ha decidido cancelar sus planes matrimoniales... ¡de momento! No, la pareja no vive ningún contratiempo sentimental, simplemente han preferido aplazar su unión debido a la crisis sanitaria del coronavirus y así priorizar la seguridad de sus familiares y amigos invitados.

Habrá que esperar para verles dar el "sí, quiero", aunque siempre nos quedaran sus continuas muestras de complicidad. Detalles propios de dos enamorados que inundan sus perfiles sociales con imágenes de ambos besándose, abrazándose o mirándose tiernamente, y que se recogen en declaraciones de amor como la que expresó el cantante hace tan solo un mes durante el cumpleaños de la modelo: "Es tu cumpleaños, mi amor, sin embargo, parece insuficiente celebrar tu vida por solo un día. Por eso, trato de celebrarla todos los días. El simple hecho de que alguien como tú exista merece ser celebrado. Eres la excepción a la regla. Una supernova. Un sueño andante. No solo es sorprendente que tenga la suerte de vivir en un tu mundo ... sino el hecho de que por alguna razón me elegiste a MÍ para dar tu amor".

Tras varios años de noviazgo, la modelo danesa y el cantante estadounidense se comprometieron en noviembre de 2018, dos semanas después de la celebración del último desfile de Victoria's Secret. Un emotivo momento que pilló por sorpresa a Josephine, ya que Alexander le pidió la mano durante una escapada a Finlandia. "Estoy comprometida. Era una fría noche de noviembre. Alex condujo hasta Finlandia para ver las luces del norte. [...] ¡Por primera vez en nuestras vidas, vimos que las luces del norte deciden mostrar su baile a través de la noche estrellada! Era una luna llena ... estaba en el día 23 (23 es mi número de la suerte) ... y el mismo día que su canción Aurora Boreal, que fue la primera canción que escribió sobre mí, salió al mundo! ¡A veces el universo simplemente elige dejarte sin palabras! Fue entonces cuando @bohnes me miró. Cuando se arrodilló y me pidió que fuera suya para siempre...", comentó el ángel danés para dar a conocer la feliz noticia.

Y añadió: "Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Eres mi mayor aventura. Mi cuento de hadas se hace realidad. Mi alma gemela. Mi mejor amigo. El amor de mi vida. Así que, por supuesto, fue ¡¡¡un sí x 1 millón!!! A veces en la vida te encontrarás con esa persona que hace que todo tenga sentido. Una persona que te empuja a ser una versión aún mayor de ti mismo. Una persona que te hace no solo soñarla ... ¡sino creerla! ¡Cree en tus propias habilidades para hacer que algo suceda! El amor no se trata de comprometerse. ¡El amor es encontrar a alguien que solo agrega a tu propia alegría y brillo! ¡¡¡Compañeros de equipo para la vida!!! ¡@bohnes [...] eres todo eso y más. Entraste en mi vida y nunca he mirado atrás. Te quiero. Eres mi aurora boreal".

Actualmente, Josephine Skriver es una de las modelos más cotizadas del mundo. Descubierta con 15 años cuando viajaba con su equipo de fútbol a Nueva York, su consagración en el mundo de la moda le llegó tras convertirse en ángel de Victoria's Secret en 2016. Previamente, ya desfilaba para la firma de lencería desde 2013.