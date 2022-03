Milla Jovovich comparte su mensaje más emotivo en la recta final de su embarazo

Casada con el guionista Paul W. S. Anderson, la felicidad de Milla Jovovich no podía ser mayor en este 2019. El pasado mes de agosto, la actriz y modelo ucraniana, de 43 años, anunciaba que estaba esperando su tercera hija. "Embarazada de nuevo. Después de descubrir que volví a estarlo hace 13 semanas, sentí una mezcla de emociones que iban desde la alegría total hasta el terror absoluto", comentó a todos sus seguidores el pasado verano. Desde entonces y ya en su tercer trimestre, ha ido compartiendo la evolución de su estado hasta desvelar ayer quién se está convirtiendo en su mayor apoyo. Un revelador mensaje al que acompaña un llamamiento para apoyar a los más desfavorecidos en estas fechas prenavideñas.

"Es difícil creer que las vacaciones están sobre nosotros una vez más. Ha sido un año difícil, lleno de división y controversia para este país y el extranjero. Mucha gente está enojada. Mucha gente está triste. La falta de vivienda está en su punto más alto aquí en Los Ángeles. Es difícil conducir y ver personas literalmente tratando de sobrevivir. Si tiene algunos dólares adicionales para ayudar, los organizadores de LA on Cloud9 tienen un enlace en su biografía para comprar suministros que los ayudarán a llevar artículos importantes a las personas sin hogar y sus mascotas para que su existencia sea un poco más cómoda. Ver tanto sufrimiento me dan ganas de pasar el mayor tiempo posible con mis hijas y hacer cosas que pongan las sonrisas hermosas en sus rostros que tienen en estas fotos", comenta Milla Jovovich, junto a un álbum fotográfico en el que recoge un 'día de chicas' patinando sobre hielo junto a sus dos hijas, Ever (12) y Dashiel Edan (4).

"Es maravilloso ver que el amor entre ellas crece todos los días y ver a mi hija mayor intensificando cada vez más su papel de hermana mayor. Creo que después de que perdimos nuestro último embarazo, Ever es tan consciente de cuán bendecidos estamos hoy de tener otro bebé, realmente la hizo crecer de la mejor manera posible y quiere ayudar tanto como puede. Está tratando tanto de demostrar que será lo suficientemente madura como para manejar al nuevo bebé, ha sacado a la pequeña mamá de la forma en que trata a su hermana menor. No puedo decir lo valioso que es porque puedo ver de primera mano las lecciones que les estamos enseñando a nuestras niñas que dan fruto en la forma en que se tratan entre sí y a las personas que las rodean. Con cuidado, amor y respeto. Estoy muy agradecido por mis increíbles hijas. La felicidad que traen es indescriptible. Fuimos a patinar sobre hielo juntos, lo cual fue muy divertido. Atesoro mucho estos momentos. Al escuchar sus alegres gritos y risas. Al verlos sonriendo tan grande. Apreciada, apreciada, apreciada", concluye la modelo cuya primogénita ha seguido sus pasos en la moda este año.