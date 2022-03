Liso o estampado, solo necesitas dos abrigos para los días fríos según Rosie Huntington-Whiteley

A Rosie Huntington-Whiteley no le hace falta recorrer las pasarelas más importantes del mundo para llevar las últimas novedades de las firmas de lujo. La modelo es toda una amante de las tendencias, tal y como prueban cualquiera de sus apariciones públicas, donde consigue -ya sea un evento de mañana que una noche de gala como el vestido de David Koma de hace un par de semanas- llevarse premio a la mejor vestida. Este fin de semana, Nueva York ha vuelto a ser testigo del armario a la última de la maniquí, quien ha dado la bienvenida a los meses fríos estrenando sus dos últimas adquisiciones: abrigos de corte masculino en la clave más femenina posible. Y es que por mucho que las siluetas rectas enloquezcan a las seguidoras de la moda, la creadora de Rosie Inc., ha sabido transferirles su estilo personal haciendo que sus looks le plantaran cara al otoño. La última demostración de que parte del éxito de su armario es saber combinar no solo marcas asequibles, sino creaciones exclusivas.

El sábado, Rosie subió la temperatura de las calles de la Gran Manzana gracias a su abrigo amarillo. La prenda de silueta ancha lleva solapa cruzada y cinturón en la parte superior del torno. Un complemento con cierre en 'V' a tono con el color yema de huevo. Salido de la colección Otoño/invierno 2019-2020 de Bottega Veneta cuesta 2.370 euros. En el resto de su estilismo total black, donde las sandalias de punta cuadrada y el bolso negro también eran de la firma italiana, se 'coló' un body asimétrico de Zara -prenda de una pieza que tiene en diferentes modelos-, una de sus marcas predilectas. Gracias al chaquetón largo, la modelo le daba un aspecto alegre al look formado por prendas en la tonalidad más oscura de la paleta.

De la misma colección de la firma made in Italy salió el abrigo que lució al día siguiente, un modelo de animal print en tonos marrones y oscuros con diseños inspirados en el pelaje del leopardo, también de silueta recta (2.780 euros). Como el sábado, Rosie apostó también por un estilismo negro de la cabeza a los pies (incluyendo las gafas de sol), dejando claro que, o bien el color liso cálido o bien los estampados son capaces de dar una personalidad divertida y elegante a cualquier mezcla sobria para aquellas amantes del negro. Aunque la jornada anterior había llevado unas sandalias abiertas, la maniquí prefirió cambiar su calzado por unos botines terminados en punta de Saint Laurent, que estilizaban aún más su silueta.