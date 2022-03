¿Qué modelo de Victoria's Secret ha desfilado tan solo dos meses después de ser madre?

El pasado julio, la brasileña Barbara Fialho regalaba a todos sus admiradores una bella fotografía en la posaba embarazada y desnudaba su tripita. A finales de agosto, la modelo de Victoria's Secret, casada con Rohan Marley (hijo del cantante Bob Marley), ya tenía entre sus brazos a su primera hija, Maria. Y, ahora, no ha perdido ni un segundo en volver a subirse a una pasarela. Tan solo dos meses después de dar a luz, su recuperación ha sido exprés y ha desfilado en una cita muy especial para ella, pues también demostró sus dotes como cantante.

La ocasión que ha elegido Barbara para volver a subirse a una pasarela ha sido una de las citas de moda más importante de Brasil, la Sao Paulo Fashion Week (SPFW). En concreto, se convirtió en la estrella de la presentación de la firma Fabiana Milazzo donde pudimos verla con dos looks. Unas elecciones estratégicas, ya que eran dos vestidos largos que se acompañaban de cinturón con el que estilizar mágicamente la figura.

Sin duda, la suerte le sonríe a Barbara tanto profesional como personalmente en este 2019. Tras cuatro años de discreta relación con Rohan Marley, contrajo matrimonio el pasado 23 de marzo en Montes Claros (Brasil) y la llegada de su primera hija en común ha supuesto toda una alegría para ambos.

Un nacimiento que no pudo llegar a en mejor momento, ya que la modelo no vive las maratonianas jornadas de preparativos previos al desfile de Victoria's Secret tras su cancelación este año. Mientras tanto, su faceta como cantante parece cada vez más asentada, tal y como demostró en la presentación de Fabiana Milazzo. En este terreno, has de saber que debutó con su primer álbum de bossa nova en 2014; tres años después lanzaría su sencillo Samba e Amor y, en 2018, publicaba su vídeo musical Um Beijo, en el que colaboraba con Jo Mersa Marley, sobrino de su marido.