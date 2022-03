¿Sabes quién será el próximo ángel de Victoria's Secret en pasar por el altar?

Lais Ribeiro está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. "No podía ser más feliz", escribía el ángel de Victoria's Secret tras anunciar su compromiso con el jugador de la NBA Joakim Noah. La modelo, que hizo historia dentro de la casa de lencería al convertirse en una de las afortunadas en lucir el Fantasy Bra, asisitó este fin de semana al Festival Burning Man, en Black Rock, una ciudad que los participantes construyen en Nevada exclusivamente para acoger la celebración y uno de sus destinos favoritos, según ella misma ha explicado en sus redes sociales. Sin embargo, la modelo no se esperaba lo inolvidable que iba a ser la edición de este año.

Consciente de lo especial que es para ella el Festival, el jugador de baloncesto y pareja de la modelo, Joakim Noah, quiso aprovechar la ocasión para declararse y pedirle matrimonio. El domingo, Lais Ribeiro compartía en sus redes una emotiva imagen del instante de la pedida, capturado por Jerome Duran, acompañada del siguiente mensaje: "Llego tarde para compartir fotos del Festival Burning Man y desde luego no he tocado mi teléfono móvil en 5 días y no tengo ni una sola foto pero mi mejor amigo @jeromeduran inmortalizó uno de los mejores momentos de mi vida. @stickity13 me sorprendió en mi lugar favorito en el mundo y me pidió matrimonio 💍 ¡Y no podría ser más feliz! Nos casamos chicos 👰💍😍💃🏽". Además de su prometido, muchas modelos y amigas de Lais Ribeiro respondieron a su publicación, entre ellas Sara Sampaio, que se mostraba feliz de tener una excusa para celebrar, o Josephine Skiver, que le daba la bienvenida al grupo de las comprometidas.

El jugador de baloncesto también quiso compartir su felicidad con sus seguidores y publicó varias imágenes con un emotivo mensaje para su futura mujer: "Pedirte matrimonio ha sido la decision más fácil de mi vida. Ver esa sonrisa en la playa del Burn..nunca lo voy a olvidar. ¡Te cubro la espalda picanha! Lo sabes porque te lo digo cada día. Te quiero. Por otra parte esta boda va a ser alucinante 🔥🔥❤️❤️". Lais Ribeiro, de 28 años, y Joakim Noah, de 34, comenzaron su historia de amor el 31 de julio de 2018, después de que la modelo pusiera fin a una relación de cuatro años con el exjugador de baloncesto Jared Homan.