Heloise Guerin comparte la primera foto con su segunda hija

A sus 29 años, la francesa Heloise Guerin vuelve a repetir experiencia en la maternidad. Y es que ayer coincidiendo con el Día Nacional de Francia, la exmodelo de Victoria's Secret volvió a convertirse en mamá con el nacimiento de su segunda hija. Un precioso bebé con el que ya ha protagonizado su primer posado, el cual ha sido inmortalizado de forma improvisada por su marido y padre de la niña, el fotógrafo de moda Victor Demarchelier. Una tierna imagen en la que aparece esta recién nacida recostada sobre el pecho de su madre que la mira con dulzura.

"Sophie nació a las 3:30 am en el Día de la Bastilla [Día Nacional de Francia], el 14 de julio de 2019", comentó a todos sus seguidores Heloise acompañando a esta emotiva imagen. Una publicación que no pasó desapercibido para otras supermodelos que no tardaron en felicitarla. "¡Madre mía! ¡Tan dulce! ¡Felicidades Mamá! ¡¡Ella es maravillosa!!", escribió la holandesa Rianne ten Haken. "¡Felicidades! ¡Es guapísima!", precisa la estadounidense Sam Gradoville. "¡Qué linda bienvenida! ¡Bienvenida Sophie a nuestro mundo! ¡Ella será nuestra pequeña revolucionaria", festeja la francesa Charlotte di Calypso.

Con la llegada de Sophie, Heloise y Victor ven ampliada su familia: la pareja tuvo su primera hija, Alice, el 23 de noviembre de 2017. Cumplía así la modelo un gran sueño personal, que acompañaba a grandes éxitos profesionales como ser una de las elegidas para desfilar para Victoria's Secret en su pasarela de 2010 mientras actuaba en directo Katy Perry.