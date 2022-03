Camila Morrone, novia de Leonardo DiCaprio, desconcierta en la pasarela 080 Barcelona

No hay duda de que Camila Morrone genera gran expectación allí donde va. La modelo no solo impacta con sus elecciones de alfombra roja, como demostró a su paso por el último Festival de Cine de Cannes, sino que también acierta en su día a día con su imagen más casual. Sin embargo, en las últimas horas, la modelo argentina, novia del actor Leonardo DiCaprio, ha sorprendido con su última combinación estilística a su paso por la 24ª edición de la pasarela 080 Barcelona Fashion. Objeto de debate, su apuesta no acompaña a la actual época del año ni a la ola de calor que sufre estos días España y que hace que en algunas regiones se alcancen los 40ºC. A pesar de que los desfiles suelen ir a contracorriente, y parte de las colecciones que se presentan estos días pertenecen a las propuestas de cara al próximo otoño-invierno, este conjunto no ha terminado de entenderse, puesto que chocaba con las altas temperaturas de la ciudad condal.

El look, firmado por la casa Max Mara, estaba compuesto por un pantalón ancho, con pinzas y en tono gris, que ha combinado con un jersey de punto grueso y cuello elevado. Esta última prenda era la que generaba ese efecto anacrónico de su elección en pleno verano. No obstante, compensó su imagen eligiendo unas sandalias como calzado. Para culminar su estilismo, optó por unos pendientes con gran aro dorado que dejaba ver a la perfección al peinar su melena en un recogido informal.

Con este look, Camila acudió a la Ciudad Condal no para subirse a la pasarela, sino para participar en un acto de promoción de la línea aérea Etihad Airways dentro los eventos que acompañan a esta cita con la moda que se celebra en el Recinto Modernista de Sant Pau del 25 al 28 de junio. Eso sí, aprovechando este compromiso profesional, no dudó en visitar la ciudad y lanzar un mensaje para todos sus seguidores: "¡Barcelona! ¡Qué ciudad tan linda!".