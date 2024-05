Estelle de Suecia se rinde a las sandalias españolas con plataforma 'chunky' que están arrasando La hija de la princesa Victoria confía en un complemento de Zara del que ya no quedan todas las tallas y que muestra una vez más cómo está adaptando su estilo a su edad

Poco a poco, Estelle de Suecia está demostrando un estilo cada vez más maduro, y con guiños a los gustos en moda que tiene su madre, la princesa Victoria. A sus 12 años, la joven royal nos ha conquistado con looks de tendencia, convirtiéndose en una adolescente muy estilosa. Por ejemplo, así lo ha demostrado en sus últimas apariciones públicas, como hace 10 días cuando acudió junto a su padre, el príncipe Daniel, a un acto cultural en Estocolmo. Allí, lució un jersey holgado en vibrante color azulón que combinaba con una minifalda estampada y unas cómodas deportivas de Adidas. El mismo efecto de modernidad juvenil nos llega hoy, 30 de mayo, con un estilismo en el que, además, estrena unas sandalias de Zara que están arrasando.

Las sandalias de Zara que todas quieren

Durante esta mañana de primavera, la princesa Estelle ha acudido junto a sus padres a la inauguración de una escultura de Giuseppe Penone (The Inner Flow of Live) en el Djurgarden National Park. Para la ocasión, ha demostrado su confianza en la moda española al estrenar un calzado que firma Zara, en concreto, de su línea Zara Kids. Esta nueva adquisición son unas sandalias con tira ancha en el empeine y fina al tobillo, destalonadas y con plataforma de estilo chunky. Con un precio de 29,95 euros, es un complemento que está arrasando, pues, en la tienda online de este sello de Inditex, ya se ha agotado hasta en cinco tallas, quedando solo disponibles seis.

Un nuevo vestido perfecto para primavera

Sin embargo, las sandalias de Zara Kids no es la única pieza de estreno que vemos en el look de Estelle de Suecia. La hija de la princesa Victoria también luce un nuevo minivestido. En concreto, se decanta por un modelo perfecto para primavera que es de estilo camisero, tiene un romántico estampado floral azul sobre fondo blanco, mangas abullonadas con puños de encaje y falda acampanada con volante en el bajo, de la firma byTiMo (350 euros). Lo combina con sus pendientes Single Love en plata de Maria Nilsdotter (290 euros), que se caracterizan por su colgante con forma de corazón de cuarzo (esta joya la estrenó el 30 de abril de 2024 en el 78º cumpleaños de su abuelo, el rey Carlos Gustavo). Del mismo sello, vuelve a lucir el colgante Spinning World con perla, el mismo que estrenó su madre en Eurovisión.

Madre e hija coordinadas con vestido camisero y sandalias

Como su hija, la princesa Victoria también apuesta por un vestido de corte camisero con manga larga y detalles calados, en su caso, en el bajo (modelo Nia de By Malina que estrenó el 23 de junio de 2023). De igual forma, también luce unas sandalias que tienen ancha tira en empeine y fin en el tobillo. Las suyas están adornadas con tachuelas y presenta cuña de exparto. Un cómodo calzado que firma Valentino (diseño Rockstud 105) y tiene desde 2021. Además, en su look, también vemos que ha recuperado su clutch tipo saco con acabado trenzado, de Bottega Veneta.