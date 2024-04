Pierpaolo Piccioli, creador del vestido de novia de Marta Ortega, se despide como diseñador de Valentino

En el año 2008, la casa Valentino vivió un nuevo capítulo en su historia con la contratación de Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli como directores creativos de la firma. La mítica casa de moda, fundada por Valentino Garavani, no perdía su esencia, pero se renovaba constantemente. Poderosamente, su gran cambio estético llegó a partir de 2016 cuando la italiana se marchó a Dior y el italiano, artífice del vestido de novia de Marta Ortega, tomaba en solitario las riendas creativas de la marca. Sin embargo, hoy los amantes de las pasarelas se han quedado en shock tras conocer que este abandonará su puesto creativo, un notición que ha querido compartir él mismo con un comunicado a través de su perfil social que cuenta con más de 1 millón de seguidores.

La marcha de Pierpaolo Piccioli de Valentino

El comunicado de Pierpaolo Piccioli en su 'adiós' a Valentino dice así: "No todas las historias tienen un principio y un final, algunas viven una especie de presente eterno que brilla con una luz intensa, tan fuerte que no deja sombras. Llevo 25 años en esta empresa, y durante 25 años he existido y convivido junto a las personas que conmigo han tejido los hilos de esta hermosa historia que es mía y nuestra. Todo existió y existe gracias a las personas que he conocido, con las que he trabajado, con las que he compartido sueños y creado belleza, con las que he construido algo que es de todos y que permanece inmutable y tangible. Llevo conmigo esta herencia de amor, sueños, belleza y humanidad, hoy y siempre. Todas las emociones que he sentido y que siento quedan conmigo y que llevan el nombre de las personas que subieron conmigo por caminos impermeables y desconocidos que nos llevaron a panoramas hermosos y ahora conocidos.".

-Todos los detalles que pasaron desapercibidos en el look nupcial de Marta Ortega

Y añade: "Quédate conmigo, tú que sabes quién eres, porque a ti te escribo, a ti a quien debo este legado de amor inmaculado y perpetuo. En definitiva esto es belleza, es vida, esperanza, oportunidades y gratitud, es mi gente, mi corazón, es el amor que te brinda todas las posibilidades del mundo, especialmente aquellas que no podrías imaginar solo. Gracias al Sr. Valentino y Giancarlo Giammetti que me regalaron sus sueños. Gracias a cada persona que hizo todo esto posible de una forma u otra, ha sido un privilegio y un honor compartir mi viaje y mis sueños con ustedes. Stella tenía dos años cuando vino a ver mi primer desfile, está a punto de cumplir 18 y la otra noche me preguntó: '¿Cómo te sientes?' 'Joven y libre', le respondí. Te doy mis ojos para verte como yo te veo. Joven y libre. Y lleno de sueños. Siempre. Con amor, Pierpaolo Piccioli.".

Llevó la firma Valentino a lo más alto

"Extendemos nuestro más profundo agradecimiento a Pierpaolo por escribir un capítulo importante en la historia de la Maison Valentino. Su contribución durante los últimos 25 años dejará una huella indeleble", ha precisado el presidente de la firma, Rachid Mohamed, en un comunicado. Y es que el italiano ha conseguido llevar a lo más alto a la firma, consiguiendo colarse en los armarios de las expertas de la moda, así como en las principales alfombras rojas. De hecho, sus colecciones eran virales y, por ejemplo, sus diseños en color fucsia de sus propuestas ready to wear para Otoño/Invierno 2022-2023 marcaron el comienzo de la estética Barbiecore y se hicieron virales. Sin embargo, y como en un adelanto de esta conmoción, sus últimas creaciones estuvieron totalmente teñidas de negro. De momento, se desconoce cuál será su nuevo puesto creativo ni quién será su sucesor.